kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.07.2020

BTC/USD

9420.01

ETH/USD

247.12

LTC/USD

45.17

НБУ 08.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент "Поставляют парты не из дерева, а пластика": Зеленский назвал негодяями нарушителей реформы НУШ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Поставляют парты не из дерева, а пластика": Зеленский назвал негодяями нарушителей реформы НУШ

Президенту Владимиру Зеленскому пожаловались на поставку импортных парт для школьных классов

сегодня, 22:03
Автор:

Екатерина Белоброва
"Поставляют парты не из дерева, а пластика": Зеленский назвал негодяями нарушителей реформы НУШ

Глава государства Владимира Зеленского возмутился действиями чиновников, которые согласовали поставку в школы Черновицкой области парты, покрытые пластиком, а не из древесины, что предусмотрено предписаниям программы Новой украинской школы. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Так, по словам одного из предпринимателей на встрече президента со средним и малым бизнесом в Черновицкой области, что в рамках реализации НУШ в школы доставляются парты из пластика и ламината, хотя в Украине нет ни одного завода по производству этих материалов.

"Люди, которые это сделали, просто негодяи. Спасибо за то, что вы нам это рассказали. Для нас важны украинские предприниматели, которые платят налоги в Украине, а не люди, которые выводят деньги, делают из пластика какие стулья, и нам потом продают", - обозначил украинский гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский обозвал водителей-дальнобойщиков засранцами за то, что они хитрят на весовых комплексах и тем самым разрушают дороги "перегрузами". 

"И там все четко описано. Так, по Коблево едем, а в Умань не едем, там все очень строго. Честно скажу, развеселили вы меня. Я хочу сказать: хлопцы, вы - засранцы. Мы хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы, если и не помогаете, то хоть не мешайте", - подытожил президент. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!