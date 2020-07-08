"Поставляют парты не из дерева, а пластика": Зеленский назвал негодяями нарушителей реформы НУШ

Глава государства Владимира Зеленского возмутился действиями чиновников, которые согласовали поставку в школы Черновицкой области парты, покрытые пластиком, а не из древесины, что предусмотрено предписаниям программы Новой украинской школы. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Так, по словам одного из предпринимателей на встрече президента со средним и малым бизнесом в Черновицкой области, что в рамках реализации НУШ в школы доставляются парты из пластика и ламината, хотя в Украине нет ни одного завода по производству этих материалов.

"Люди, которые это сделали, просто негодяи. Спасибо за то, что вы нам это рассказали. Для нас важны украинские предприниматели, которые платят налоги в Украине, а не люди, которые выводят деньги, делают из пластика какие стулья, и нам потом продают", - обозначил украинский гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский обозвал водителей-дальнобойщиков засранцами за то, что они хитрят на весовых комплексах и тем самым разрушают дороги "перегрузами".

"И там все четко описано. Так, по Коблево едем, а в Умань не едем, там все очень строго. Честно скажу, развеселили вы меня. Я хочу сказать: хлопцы, вы - засранцы. Мы хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы, если и не помогаете, то хоть не мешайте", - подытожил президент.



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