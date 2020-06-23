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Главная Новости Политика Скандалы Владимир Зеленский - водителям: "Хлопцы, ну вы и засранцы"
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Владимир Зеленский - водителям: "Хлопцы, ну вы и засранцы"

Президент Украины записал видеообращение, адресованное водителям-нарушителям.

сегодня, 18:31 comments702
Автор:

Владимир Лавский
Владимир Зеленский - водителям: "Хлопцы, ну вы и засранцы"

Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видео рассказал, как нашел в вайбере группу дальнобойщиков. В данном сообществе водители делятся секретами обхода весового контроля.  

"Уже давно СБУ вместе с полицией на дорогах обустроили пункты проверки веса фур, но все равно - перегруз. То они объезжают главные дороги, то ночью едут, но проблема остается - дороги очень быстро разбиваются. И тут в вайбере я с парнями нашел группу "ГКВ-весовой  контроль", - делится впечатлениями Зеленский.

В самой группе водители рассказывают, как они обманывают весовой контроль и возят грузы, выше допустимых норм. 

"И там все четко описано. Так, по Коблево едем, а в Умань не едем, там все очень строго. Честно скажу, развеселили вы меня. Я хочу сказать: хлопцы, вы - засранцы. Мы хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы, если и не помогаете, то хоть не мешайте", - подытожил президент. 

Также Владимир Зеленский сказал, что найдут все подобные чаты, а вместе с ними - и нарушителей порядка. 


Ранее "Комментарии" писали, что будет со строительством новых дорог в Украине во время коронавируса. 


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