После возвращения из ОАЭ Зеленский провел экстренное ночное совещание

Сегодня ночью, 16 февраля, президент Владимир Зеленский провел экстренное ночное совещание в аэропорту Борисполь сразу после того, как прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. Главной темой стала гибель украинских военных на Донбассе — Александра, Вячеслава и Дмитрия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский провел экстренное совещание - фото: Офис Президента

В совещании принимали участие: зам. руководителя ОП Роман Машовец, главнокомандующий ВСУ Русланом Хомчак, министр обороны Андрей Таран, а также Герой Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

Примерно в 9:30 утра 14 февраля возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области прогремел взрыв. В результате происшествия погибли трое украинских военных. Как оказалось, они подорвались на пяти минах ТМ-62, которые были установлены в шахматном порядке.

В ходе совещания Зеленский сообщил о трёх возможных причинах взрыва. Первая связана с нарушением правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами. Вторая – теракт, а третья — халатное отношение военных к службе.

Глава государства отметил, что остается слишком много вопросов. Пока остается неизвестным, кто установил в тех местах мины, а также, почему о них не знали военные. Кроме того, следует выяснить, были ли предупреждающие знаки, которые указывали бы на расположение мин.

Зеленский дал задание руководству ВСУ провести занятия по мерам безопасности во время работы с взрывоопасными предметами, а также проверить до конца февраля все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Третьим, и не менее важным заданием от президента было продолжить разминирование еще активнее, чтобы мин не оказалось там, где уже не существует угрозы быстрой атаки.

Помимо вышеперечисленных задач, глава государства потребовал, чтобы в течение десяти дней были названы имена виновных в случившейся трагедии. Вместе с тем должны быть предложены пути решения проблемы, чтобы в дальнейшем подобное никогда больше не повторилось.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского, а также о том, что Зеленского упрекнули за увольнение директора НАБУ.

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