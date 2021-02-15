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Главная Новости Политика президент ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского (ФОТО)
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ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского (ФОТО)

У Зеленского такую идея оценили на ура

сегодня, 18:14
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, в том числе, и в городе Дубай. Во время того, как украинский лидер отбывал домой, в честь него знаменитая дубайская башня Бурдж-Халифа засияла цветами флага Украины. Фотографией поделилась у себя в Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель сегодня, 15 февраля.

ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского (ФОТО)

Зеленский в ОАЭ. Фото: ОП

"Просто во время отъезда Президента", — говорится в публикации Юлии Мендель.

Комментаторам такой жест в честь украинского лидера со стороны страны понравился.

ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского (ФОТО) - фото 2

Отметим, что Зеленский в рамках визита провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая. Так, арабские чиновники поприветствовали инициативу главы Украины относительно возможности совместного производства вакцины и выразили готовность работать в этом направлении.

Кроме того, Зеленский пригласил одного из крупнейших портовых операторов в мире DP World расширить инвестирование в украинские порты. Главный исполнительный директор DP World отметил, что компания уже имеет большой опыт в развитии речного транспорта в других странах, который действительно является самым дешевым видом транспорта.

Напомним, во время официального визита президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) появилась информация, что самолет, которым пользуется "правая рука" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — Тарас Козак — отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля. За день до отлета туда четы Зеленских. Об итогах визита и странном самолетном совпадении "Комментарии" поговорили с экспертами.


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