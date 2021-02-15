ОАЭ сделали неожиданный жест в честь приезда Зеленского (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Президент Украины
Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах,
в том числе, и в городе Дубай. Во время того, как украинский лидер отбывал
домой, в честь него знаменитая дубайская башня Бурдж-Халифа засияла цветами
флага Украины. Фотографией поделилась у себя в Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель сегодня, 15 февраля.
Зеленский в ОАЭ. Фото: ОП
Комментаторам такой жест в честь украинского лидера со стороны страны понравился.
Отметим, что Зеленский
в рамках визита провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая. Так, арабские
чиновники поприветствовали инициативу главы Украины относительно возможности
совместного производства вакцины и выразили готовность работать в этом
направлении.
Кроме того, Зеленский
пригласил одного из крупнейших портовых операторов в мире DP World расширить
инвестирование в украинские порты. Главный исполнительный директор DP World отметил,
что компания уже имеет большой опыт в развитии речного транспорта в других
странах, который действительно является самым дешевым видом транспорта.
Напомним, во
время официального визита президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ) появилась информация, что самолет, которым пользуется "правая
рука" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — Тарас Козак — отправился из
Минска в ОАЭ 12 февраля. За день до отлета туда четы Зеленских. Об итогах визита и странном самолетном совпадении "Комментарии" поговорили с
экспертами.
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