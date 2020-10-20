Послание Зеленского к Раде: названы сильные и слабые моменты выступления

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Раде. Эксперты оценили для издания "Комментарии" сильные и слабые стороны президентского послания.

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"Выступление было красиво написано, но – очень популистично"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала считает, что выступление президента Зеленского в парламенте больше напоминало выступление кандидата на пост президента.

"Такое впечатление, что для него избирательная кампания не кончилась. Выступление было красиво написано, но – очень популистично. За всё хорошее, против всего плохого, – говорит Виталий Бала. – Кажется, будто мы живем с Зеленским в разных странах. Причем мы – в реальной, с массой проблем. А он — в своей выдуманной стране мечты".

По мнению директора АМС, были сказаны и правильные вещи. Особенно в первой части – где было о войне на Донбассе, о российской агрессии.

"Риторика Зеленского по этим темам за год изменилась. Думаю, помогло давление активной части украинского общества. Он стал аккуратнее относиться к такой болезненной теме как агрессия РФ против Украины – с большим пониманием. По крайней мере, на словах", – отмечает Виталий Бала.

Общим же фоном выступления стала, по словам эксперта, агитация за президентскую партию на местных выборах.

"Особенно явно это прозвучало, когда речь пошла об опросе, который Зеленский собирается проводить в день выборов. Мне кажутся весьма неуместными, некорректными проведенные им параллели между этим опросом и референдумом за независимость Украины. Если бы Зеленский хотел реально знать мнение граждан – приняли бы уже закон о референдуме, который обещали принять одним из первых. В общем, слова президента зачастую не отвечали действительности. В том числе, когда он говорил как о достижении – о принятии закона об импичменте. Все понимают – чтобы тот реально заработал, его нужно коренным образом менять. Если у нас к тому времени останется пост президента".

"Президент правильно сделал акцент на риск инфраструктурного коллапса"

Президент абсолютно реалистично оценил текущее положение. В этому уверен политолог Андрей Золотарев.

"Ключевой риск – Украину, в силу того, что за 28 лет мы построили экономику большого базара, втягивает в мировую воронку. Мы скатываемся из второго мира в третий. В текущем состоянии Украина может прекратить свое существование как государство — в силу ряда рисков. И президент правильно сделал акцент на риск инфраструктурного коллапса. Изношенность инфраструктуры в 80% — это огромные риски техногенной и не только катастрофы, – акцентирует Андрей Золотарев. – В мире происходят революционные перемены. Развитые страны движутся к экономике без человека, к экономике шестого уклада. А мы застряли в третьем".

Акцент Зеленского на том, что мы не можем потерять еще 20 лет, как старые политики, эксперт называет политтехническим нюансом. Так президент отстранятся от оппонентов.

Андрей Золотарев подчеркивает: "Президент правильно отмечал, что у нас устаревшие инфраструктура, транспорт, крайне низкая средняя производительность труда. Всё необходимо обновлять. Экономический рывок возможен при 7-10% ежегодно роста ВВП. Но Зеленский решил быть скромнее — поставил задачу выйти на 5% ежегодно экономического роста".

Интересным считает политолог то, что говоря о вопросах безопасности и обороны (президентские сферы), Зеленский акцентировал, что Украина намерена стать стратегическим партнером США вне НАТО. Как Израиль, Южная Корея. При этом саму евроатлантическую интеграцию никто не отменяет.

Также важным Андрей Золотарев считает намерении президента концентрироваться во внешней политике на экономической дипломатии. Равно как — усиливать международную координацию для давления на РФ с целью прекращения агрессии и возвращения наших оккупированных территорий.

"Смелой оценкой стало желание отказаться от практики погромных реформ, которые проходили у нас в разные годы, – продолжат политолог. – Если читать между строк, так Зеленский дает оценку тому, что делалось ранее. Хорошо было – о важности восстановить доверии к судебной реформе. Дискуссионо звучал месседж о том, что основным агентом реформы должен стать не чиновник, а бизнес. На самом деле, роль государственного аппарата в модернизации страны важна. Другое дело, что аппарат этот должен стать компактней и профессиональней. Ни наши олигархи, ни транснациональные корпорации не бегут, задрав штаны, вершить реформы для процветания Украины".

"Зеленский продолжает настаивать, что его основная задача – достижение мира в Украине"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко отмечает: "Как и ожидалось, Зеленский в основном концентрировался на успехах, которые были достигнуты во время его президентской каденции. И совсем немного было сказано о тех острых вопросах, которые существуют в обществе".

По мнению политолога, Зеленский во время выступления выглядел довольно энергичным и "живым". Что, надо полагать, стало ответом на какие-то слухи в обществе, будто президент устал, потому что не рассчитывал, что таким сложным будет правление.

"Один из основных акцентов был сделан на теме борьбы с коронавирусом. Что справедливо, ведь данный аспект очень волнует общество, – говорит Максим Степаненко. – Правда, президент больше говорил о том, что уже сделано. Тогда как у людей запрос на ответы о будущем – будет ли очередной локдаун и так далее".

Предсказуемым эксперт считает то, что Зеленский много внимания уделил теме мирного урегулирования на Донбассе.

"Зеленский продолжает настаивать, что его основная задача – достижение мира в Украине. Он напомнил свои достижения в этом плане – обмен пленными, нормандский саммит в Париже, значительно уменьшение обстрелов. Мы также узнали, что завтра планируется поездка депутатов фракции "Слуга Народа" на Донбасс. Что должно стать мощным пиар-ходом в преддверии местных выборов. Подкрепленное акцентированием на положительных моментах правления Зеленского, это, по задумке организаторов, должно сыграть свою роль в голосовании за президентскую политическую силу на Востоке Украины", – отмечает Максим Степанов.

В целом обращение президента к парламенту не было, по мнению политолога, ни неожиданным, ни провокативным.

Напомним, Зеленский рассказал, куда отправил "слуг" вместо Мальдив.

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