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Зеленский рассказал, куда отправил «слуг» вместо Мальдив

Сегодня гарант выступает с ежегодным посланием к ВР

сегодня, 11:48
Автор:

Таисия Ерохина

Накануне выборов народные депутаты от политсилы "Слуга народа" отправятся с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде с трибуны парламента 20 октября.

Зеленский рассказал, куда отправил «слуг» вместо Мальдив

Так, Зеленский заявил, что завтра, 21 октября, 120 "слуг" поедут на Донбасс.

"Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую, и услышат о ситуации там ни из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей ", — сообщил гарант.

Глава государства добавил, что приглашает на восток Украины различных международных деятелей. В частности, напомнил о поездке с Дональдом Туском, президентом Швейцарии Соммаругой, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — Фельдгузеном и де Понсеном. Зеленский говорит, что они увидели реальную обстановку на Донбассе и передали информацию о нем другим партнерам.

Президент отметил, что мир на Донбассе и деоккупация Крыма остаются его ключевыми приоритетами.

Напомним, Зеленский считает, что местная власть накануне выборов нарушает все карантинные ограничения.


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