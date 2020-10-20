Зеленский рассказал, куда отправил «слуг» вместо Мальдив

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Таисия Ерохина
Накануне выборов народные депутаты от политсилы "Слуга народа" отправятся с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Верховной Раде с трибуны парламента 20 октября.
Так, Зеленский заявил, что завтра, 21 октября, 120 "слуг" поедут на Донбасс.
Глава государства добавил, что приглашает на восток Украины различных международных деятелей. В частности, напомнил о поездке с Дональдом Туском, президентом Швейцарии Соммаругой, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — Фельдгузеном и де Понсеном. Зеленский говорит, что они увидели реальную обстановку на Донбассе и передали информацию о нем другим партнерам.
Президент отметил, что мир на Донбассе и деоккупация Крыма остаются его ключевыми приоритетами.
Напомним, Зеленский считает, что местная власть накануне выборов нарушает все карантинные ограничения.
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