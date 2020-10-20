Сегодня Зеленский выступит в Верховной Раде: стало известно, о чем будет говорить президент

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский в стенах Верховной Рады обратится к депутатам и жителям страны. Информационное агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента узнало, о чем будет речь президента.

"В первую очередь Зеленский будет требовать от граждан беречь себя в столь сложное время. Все понимают, что COVID-19 на данный момент — серьезная угроза, с которой нужно бороться. Поэтому будут сказаны слова о карантине, социальной ответственности и так дальше. Также никто не будет забывать о ключевых параметрах работы Зеленского и правительства — это вопросы Крыма и Донбасса. Особенно важно это накануне местных выборов, чтобы показать, что действующая власть помнит обо всех. Также президенту нужно донести свой тезис о новом экономическом подходе на Донбассе, где он хочет упростить налогообложение и сделать зону свободной торговли", — сообщает источник.

Прибытие президента в Верховную Раду запланировано на 12.00, когда начнется выступление, — пока неизвестно.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский не исключает, что Украина может вернутся к жесткому карантину.





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