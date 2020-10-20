Сегодня Зеленский выступит в Верховной Раде: стало известно, о чем будет говорить президент

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Владимир Лавский
Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский в стенах Верховной Рады обратится к депутатам и жителям страны. Информационное агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента узнало, о чем будет речь президента.
Прибытие президента в Верховную Раду запланировано на 12.00, когда начнется выступление, — пока неизвестно.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский не исключает, что Украина может вернутся к жесткому карантину.
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