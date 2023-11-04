Пора начинать переговоры с РФ: Зеленский ответил, что ему сейчас говорят западные партнеры

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию ряда СМИ о якобы обсуждении возможных мирных переговоров Украины с Россией. Он заявил, что давление со стороны партнеров не было и нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не готова к территориальным уступкам, ради прекращения войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Украины есть время до конца года и еще немного в начале следующего – затем переговоры с РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – тайные переговоры между Украиной и Россией: Кулеба снял интригу.
Ранее "Комментарии" писали – последние события на фронтах российско-украинской войны, а также вокруг самого конфликта демонстрирует, что он переходит в новую фазу. Россияне бросили огромные силы на захват Авдеевки, которую штурмуют вторую неделю, не считаясь с потерями. В свою очередь, Украина пошла в атаку на левом берегу Днепра Херсонщины. Кроме того, ВСУ, наконец, получили американские ракеты ATACMS, которыми мощно и неожиданно ударили по оккупантам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая складывается в рамках отражения российской агрессии, а также спрогнозировали, как та может развиваться дальше.
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