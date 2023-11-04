Пора начинать переговоры с РФ: Зеленский ответил, что ему сейчас говорят западные партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию ряда СМИ о якобы обсуждении возможных мирных переговоров Украины с Россией. Он заявил, что давление со стороны партнеров не было и нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не готова к территориальным уступкам, ради прекращения войны.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого", — констатировал глава украинского государства.

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Ранее "Комментарии" писали – последние события на фронтах российско-украинской войны, а также вокруг самого конфликта демонстрирует, что он переходит в новую фазу. Россияне бросили огромные силы на захват Авдеевки, которую штурмуют вторую неделю, не считаясь с потерями. В свою очередь, Украина пошла в атаку на левом берегу Днепра Херсонщины. Кроме того, ВСУ, наконец, получили американские ракеты ATACMS, которыми мощно и неожиданно ударили по оккупантам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию, которая складывается в рамках отражения российской агрессии, а также спрогнозировали, как та может развиваться дальше.



