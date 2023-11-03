Тайные переговоры между Украиной и Россией: Кулеба снял интригу

Украина не ведет никаких переговоров "за закрытыми дверями" с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире утренней программы телеканала ZDF сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Телеведущий задал прямой вопрос украинскому дипломату – не ведет ли Украина переговоров с РФ "за закрытыми дверями", на что Дмитрий Кулеба ответил: "нет".

Глава МИД отметил, что основой "мирной формулы", которую продвигает Украина является уважение к суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

"Если переводить с дипломатического (Ред. – языка) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", – высказался украинский дипломат.

Также министр прокомментировал задержку с поставками немецких ракет Taurus. Дмитрий Кулеба согласился с тем, что скоро будет год, как Киев просит у Берлина предоставить это дальнобойное оружие и на сегодняшний день нельзя сказать, что вопрос закрыт. Переговоры негласно продолжаются. Но немецкие партнеры просят больше времени для принятия окончательного решения.

Отметим, издание "The Washington Post" опубликовало материал, в котором сообщило, что несмотря на то, что эскалация в войне между Украиной и Россией лишь усиливается, конфликтующие стороны продолжают вести переговоры по гуманитарным вопросам. В частности, Киев и Москва договариваются об обмене пленными, проходе судов из Черноморских портов и возвращении украинских детей.

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