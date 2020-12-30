Политолог рассказал, кто станет преемником Зеленского на должности президента Украины

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Владимир Лавский
Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк назвал троих самых вероятных кандидата на должность президента Украины после Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински".
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, каким будет политическое поле в Украине в 2021 году.
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