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Политолог рассказал, кто станет преемником Зеленского на должности президента Украины

По мнению Николая Давидюка, есть три реальных кандидата

сегодня, 18:15
Автор:

Владимир Лавский

Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк назвал троих самых вероятных кандидата на должность президента Украины после Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински". 

Политолог рассказал, кто станет преемником Зеленского на должности президента Украины

"Кто станет преемником Зеленского? Этот год показал, что тройка сформировалась в центре — Гройсман, Кличко, Разумков. Идет дело даже не о передаче власти, а они смогут забрать ее сами. Фланги закрепились за ЕС и ОПЗЖ. Кстати, союз с Медведчуком, несмотря на все заслуги во время каденции — это худший преступление Порошенко. Коррупцию простят и забудут. А вот раскол страны — никогда. По сути, не прощают Богдану Хмельницкому? — Подписанный в России документ. Это же будет с Порошенко — раскол, который они разыгрывают с Медведчуком. Коррупция ведет к бедности, а раскол — к смерти. Сильная страна — это когда она едина. Германия построила сильную экономику, только объединившись", — заявил Давидюк.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, каким будет политическое поле в Украине в 2021 году. 


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Источник: https://gazeta.ua/articles/politics/_skilki-groshej-otrimuyut-deputati-v-konvertah-yake-zavdannya-vlada-ne-vikonala-v-2020-ta-scho-mozhe-zminiti-2021-rik-intervyu-z-mikoloyu-davidyukom/1005918
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