Политолог рассказал, кто станет преемником Зеленского на должности президента Украины

Директор аналитического центра политика, политолог Николай Давидюк назвал троих самых вероятных кандидата на должность президента Украины после Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета по-украински".

"Кто станет преемником Зеленского? Этот год показал, что тройка сформировалась в центре — Гройсман, Кличко, Разумков. Идет дело даже не о передаче власти, а они смогут забрать ее сами. Фланги закрепились за ЕС и ОПЗЖ. Кстати, союз с Медведчуком, несмотря на все заслуги во время каденции — это худший преступление Порошенко. Коррупцию простят и забудут. А вот раскол страны — никогда. По сути, не прощают Богдану Хмельницкому? — Подписанный в России документ. Это же будет с Порошенко — раскол, который они разыгрывают с Медведчуком. Коррупция ведет к бедности, а раскол — к смерти. Сильная страна — это когда она едина. Германия построила сильную экономику, только объединившись", — заявил Давидюк.

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