Украинская политика-2021: что светит лидирующим партиям в следующем году

"Комментарии" вместе с экспертами попытались спрогнозировать, какие партии в следующем году станут союзниками, какие рассорятся, и будет ли выгода от новых союзов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Наиболее вероятен вариант коалиции "Слуга народа" и "Батькивщина"

Политтехнолог Олег Постернак отмечает: "Монобольшинство превратилось в условное. И всё чаще для результативного голосования Офису президента и Кабмину требуется прибегать к помощи олигархических депутатских групп "За будущее" и "Доверие". В некоторых вопросах заметен альянс "Слуги народа" и "Батькивщины", как это было при голосовании за проект госбюджета на 2021 год. Были ситуативные союзы и с фракцией ОПЗЖ, как при голосовании за кандидатуру Шкарлета (в министры образования – ред.) и пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

По мнению эксперта, традиция подобных временных ситуативных альянсов будет продолжена. И будет требовать от Офиса президента всё большей гибкости.

"В случае искусственного парламентского кризиса, в результате которого исчезнет монобольшинство, вероятность новой коалиции будет сохраняться. Наиболее оптимальный вариант — "Слуга народа" и "Батькивщина". Менее возможный — "Слуга народа" и "Голос". Но это будет означать кадровые уступки младшему партнеру по коалиции. Пока, об этом говорить можно лишь условно и гипотетически", — считает Олег Постернак.

Впрочем, подчеркивает он, коалиции и альянсы на уровне местных советов, приобретающие совершенно парадоксальный характер, говорят о том, что нас могут в раде ожидать самые невероятные союзы.

"К примеру, в Запорожском облсовете "Евросолидарность" и ОПЗЖ действовали в коалиционной связке. В Одесском горсовете наметился союз "Слуги народа" с "Евросолидарностью". Таким образом, ключевым фактором заключения партийных сделок являются временные узкие интересы и их совпадение", — резюмирует Олег Постернак.

"Слуга народа" продолжит терять рейтинг"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что в 2021 году (по раскладам на данный момент) никаких сюрпризов на политическом поле Украины не предвидится.

"Терять рейтинг продолжит "Слуга народа", расти он будет у ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "За майбутнє". При этом ОПЗЖ пытается (и будет пытаться) собрать себе тех, кто против СН. Таким образом, претендуя и на электорат ЕС, — подчеркивает Татьяна Лупова. – У Порошенко же пошли другим путем. Они собирают под свое крыло лидеров мнений как, например, Маруся Зверобий и Владимир Омелян, у которых есть своя довольно обширная аудитория поклонников. Ну, а "За майбутнє" пытается совместить всех, собирая и тех, кто против СН, и тех, кто за".

По мнению политэксперта, кооперироваться партии будут, но кто и как — зависит от того, за что будут торговаться и что выставлять на обмен.

"Думаю, пока для каждого конкретного города (в случае городских советов) или законопроекта (для Верховной Рады) — это будет свой союз. Все против всех, но и все со всеми. На носу 0 смена правительства, а возможно и перевыборы ВР. Так что к весне нас ждёт очень насыщенная политическая программа", — прогнозирует Татьяна Лупова.

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