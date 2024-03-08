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Покушение на Зеленского: сколько раз пытались убить президента

О покушениях на убийство сообщают спецслужбы.

сегодня, 15:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В интервью для итальянского телеканала Rai 1 президент Украины Владимир Зеленский признался, что не считает количество покушений на его жизнь. Обычно об этом докладывают спецслужбы.

Покушение на Зеленского: сколько раз пытались убить президента

Зеленский рассказал, что более 10 раз его пытались убить

Владимир Зеленский, чья карьера началась далеко за пределами политических баталий, сегодня стоит в центре глобального внимания как лидер борющейся за свою свободу и независимость нации. С момента своего избрания он стал символом сопротивления против российской агрессии. Но этот путь не был легок, особенно когда речь заходит о личной безопасности.

"Говорят, больше десяти", — ответил Зеленский на вопрос о количестве попыток на его жизнь, отметив, что информация происходит от спецслужб и разведки.

Президент выразил свою солидарность с народом, подчеркивая, что считает честью быть в таких же условиях, как и каждый украинец.

"Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую", — поделился он. .

Напомним, что 6 березеев российские оккупанты атаковали Одессу. Греческое издание Protothema сообщает, что враг ударил баллистикой в 150 метрах от локации, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Комментарии" также писали, что заместитель главы Совбеза РФ, ближайший соратник российского президента Дмитрий Медведев высказался о вчерашнем ударе ракетой по территории Одесского порта, сообщив, что цель планировалась заранее.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:18

Всього буде 95. Але корумповані юдейці незламні. Швидше Ізраїль визнає Палестину та припинить там геноцид ніж Україна позбудеться обрізаної узурпації.


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