В интервью для итальянского телеканала Rai 1 президент Украины Владимир Зеленский признался, что не считает количество покушений на его жизнь. Обычно об этом докладывают спецслужбы.

Зеленский рассказал, что более 10 раз его пытались убить

Владимир Зеленский, чья карьера началась далеко за пределами политических баталий, сегодня стоит в центре глобального внимания как лидер борющейся за свою свободу и независимость нации. С момента своего избрания он стал символом сопротивления против российской агрессии. Но этот путь не был легок, особенно когда речь заходит о личной безопасности.

"Говорят, больше десяти", — ответил Зеленский на вопрос о количестве попыток на его жизнь, отметив, что информация происходит от спецслужб и разведки.

Президент выразил свою солидарность с народом, подчеркивая, что считает честью быть в таких же условиях, как и каждый украинец.

"Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую", — поделился он. .

Напомним, что 6 березеев российские оккупанты атаковали Одессу. Греческое издание Protothema сообщает, что враг ударил баллистикой в 150 метрах от локации, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Комментарии" также писали, что заместитель главы Совбеза РФ, ближайший соратник российского президента Дмитрий Медведев высказался о вчерашнем ударе ракетой по территории Одесского порта, сообщив, что цель планировалась заранее.