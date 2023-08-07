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Планирует ли Украина продолжать войну на территории РФ: ответ Зеленского

Президент Украины подчеркнул, украинские войска точно не собираются продолжать войну на территории РФ

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина никогда не ставила своей целью вести войну на территории России. Единственная цель Украины в этой войне – изгнать врага со своей территории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "La Nación" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Планирует ли Украина продолжать войну на территории РФ: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Украина не собирается продолжать войну на территории РФ, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться. А нам нет. Им есть куда идти, а нам – нет. Потому что это наша единственная земля", — заявил лидер украинцев.


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Он добавил, что россияне, в отличие от украинцев, могут закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Каждый из граждан РФ знает, как это сделать, нужно всего лишь покинуть украинскую территорию.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы быстрее проводить контрнаступление, если бы не задерживались поставки необходимого вооружения от партнёров.                                                                                        

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Также издание "Комментарии" сообщало — свобода украинского и польского народов должна быть превыше всего. К тому же Польшу и Украину объединяет борьба с общим коварным врагом. Здесь не должно быть места эмоциям и громкими заявлениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на разногласия между Киевом и Варшавой.




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