План А план Б: сценарии готовят для Донбасса

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Наталья Некрасова
Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в Нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план А по Донбассу еще не выполнен. О ситуации с переговорами и угрозах Кремля во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Война на Донбассе. Фото из открытых источников
По его словам, Украина не отказывается от переговоров в Нормандском формате, потому что другой площадки пока нет. Кроме того, Россия накопила около 30-35 тыс. военных в оккупированном Крыму, еще около 35 тыс. — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 тыс. военных РФ.
Российские военные отходят от украинских границ, но очень медленно, продолжил президент Украины. Он прогнозирует, что напряжение на украинских границах будет сохраняться до конца учений российских военных — минимум до сентября.
Зеленский напомнил, что после Парижского саммита 2019 года и последующих переговоров достигнутое перемирие на Донбассе, которое действовало с июля 2020 года, уменьшило количество обстрелов и погибших в разы.
По его мнению, другого шанса, чем договориться с Россией у Украины нет, и это надо сделать, пока Владимир Путин — президент РФ.
Войну на Донбассе нельзя сравнивать с другими военными конфликтами, так как этот конфликт — один из самых сложных в мире, отметил Зеленский.
Конфликт на Донбассе проще было бы заморозить и в этом "не будет измены, все будет нормально политически", добавил Зеленский. Однако он заверил, что ничего не боится и точно знает, что делает.
Президент Украины также заявил, что решение ситуации на Донбассе может быть вынесено на всеукраинский референдум.
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