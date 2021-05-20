План А план Б: сценарии готовят для Донбасса

Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в Нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план А по Донбассу еще не выполнен. О ситуации с переговорами и угрозах Кремля во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



Война на Донбассе. Фото из открытых источников

По его словам, Украина не отказывается от переговоров в Нормандском формате, потому что другой площадки пока нет. Кроме того, Россия накопила около 30-35 тыс. военных в оккупированном Крыму, еще около 35 тыс. — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 тыс. военных РФ.



"Я выступаю за прямой разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень мощно, и это остановило некоторые вещи. Вероятность эскалации всегда присутствует, поэтому так рисковать и просто сказать: "Давайте забудем план А, и идем по плану Б", — сейчас сложная ситуация", — сказал Зеленский.

Российские военные отходят от украинских границ, но очень медленно, продолжил президент Украины. Он прогнозирует, что напряжение на украинских границах будет сохраняться до конца учений российских военных — минимум до сентября.



Зеленский напомнил, что после Парижского саммита 2019 года и последующих переговоров достигнутое перемирие на Донбассе, которое действовало с июля 2020 года, уменьшило количество обстрелов и погибших в разы.



"Это очень важно — не надо терять диалог. Более того — наши европейские партнеры полностью поддерживают Нормандский формат и не видят альтернативы. Я считаю, что кроме Нормандского формата, будет прямой разговор с президентом РФ, а кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов об этом говорить", — рассказал президент Украины.

По его мнению, другого шанса, чем договориться с Россией у Украины нет, и это надо сделать, пока Владимир Путин — президент РФ.



Войну на Донбассе нельзя сравнивать с другими военными конфликтами, так как этот конфликт — один из самых сложных в мире, отметил Зеленский.

"У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы — белые, вы сразу были с половиной фигур. Без многих вещей, которые мне бы очень помогли, поверьте. 99% зависит от РФ. Я не знаю, могут ли они этим гордиться, но так есть. И этот вопрос о заморозке конфликта — это тот 1%, о котором я вам говорю откровенно, за который зацепился я... Мы цепляемся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт" , — пояснил президент Украины.

Конфликт на Донбассе проще было бы заморозить и в этом "не будет измены, все будет нормально политически", добавил Зеленский. Однако он заверил, что ничего не боится и точно знает, что делает.

Президент Украины также заявил, что решение ситуации на Донбассе может быть вынесено на всеукраинский референдум.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!