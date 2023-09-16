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Какие ожидания от предстоящего визита Зеленского в США – будут ли неожиданности

Скорее всего, США объявят о новом пакете военной помощи

сегодня, 11:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский на будущей неделе отправится в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООНСвою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дудас котором Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствияЗапланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в ВашингтонеКаковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Какие ожидания от предстоящего визита Зеленского в США – будут ли неожиданности

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Вопрос коррупции в Украине станет основной темой переговоров со Штатами

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что у него нет особых ожиданий от визита Зеленского в США.


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"Думаю, основной темой переговоров между Украиной и Штатами будет, скорее всего, вопрос коррупции в УкраинеПредполагаю, что там выкатят список, скажем так, рекомендаций по кадровым перестановкам, по тому, что мы должны сделать в области реформ", – отмечает эксперт.

Всё это, по его мнению, следует рассматривать в контексте назначения бывшей американской министра финансов Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины. По сути – куратором данного направления.

"Она будет смотреть, как поступающие сюда средства распределяются, как идут реформы. Во многом украинские и американские власти будут говорить именно об этом, – прогнозирует Илия Куса. – Кроме того, скорее всего, США объявят о новом пакете военной помощи, Зеленский не просто пообщается с Байденом, но и выступит в Конгрессе с какой-то речью. Анализировать это мы будем уже позже".

С пустыми руками после таких встреч Зеленский не возвращается 

Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что ключевое – это диалог Зеленского с Байденом.

"Речь, думаю, пойдет о дальнобойных ракетах ATACMSкоторые Украина давно просит у США. И я не исключаю тут позитивного результата. Скорее всего, будут подвижки по обучениям наших пилотов и срокам поставок в Украину истребителей F-16Возможные дополнительные приятные сюрпризы для Украины", – отмечает эксперт.

По его словам, можно по-разному относиться к президенту Зеленскому, но, как показывает практика, он с пустыми руками после таких встреч не возвращается.

"Касательно встречи Зеленского и Дуды – тут тоже могут быть некие подвижки в ракурсе экспорта украинского зерна, – считает Дмитрий Воронков. – Хоть тема болезненная для польской власти, особенно в ракурсе надвигающихся выборов".

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