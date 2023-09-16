Какие ожидания от предстоящего визита Зеленского в США – будут ли неожиданности

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский на будущей неделе отправится в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с котором Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что у него нет особых ожиданий от визита Зеленского в США.
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Всё это, по его мнению, следует рассматривать в контексте назначения бывшей американской министра финансов Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины. По сути – куратором данного направления.
Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что ключевое – это диалог Зеленского с Байденом.
По его словам, можно по-разному относиться к президенту Зеленскому, но, как показывает практика, он с пустыми руками после таких встреч не возвращается.
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