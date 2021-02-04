Отец Зеленского прокомментировал закрытие каналов Медведчука

Отец Президента Украины Владимира Зеленского Александр прокомментировал закрытие телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Отец главы государства сказал, что раньше смотрел телеканалы, лицензию которых аннулировал Зеленский, об этом он сообщил в комментарии изданию "Страна".

Александр Зеленский. Фото: Страна

Он сказал, что ему не нравится то, как подают информацию на вышеупомянутых телеканалах, аргументировав это излишней грубостью по отношению к президенту. Александр Зеленский сказал, что не смотрит 112, NewsOne и Zik примерно три-четыре месяца.

Также отец президента сказал, что сейчас смотрит каналы "Украина" и "Украина 24", принадлежащие Ринату Ахметову, а также каналы "СТБ" и "ICTV", которыми владеет Виктор Пинчук.

На вопрос о том, является ли закрытие каналов давлением на свободу слова он сказал, что не может дать точного ответа, однако подчеркнул, что не в одной стране мира нет такой ситуации, что на президента круглосуточно льют грязь.

Он сказал, что очень переживает за сына. Также Александр Зеленский подчеркнул, что закрыл бы телеканалы, если информация на них была лживой и не соответствовала действительности.

73-летний Александр Зеленский живет в Кривом Роге и является заведующим кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте. Имеет звание доктора технических наук.

2 февраля Президент Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Таким образом, площадки утратили лицензию на вещание в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали о разногласиях между Зеленским и Разумковым.

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