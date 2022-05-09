Обращение Зеленского с Крещатика: о чем говорил президент – в чем попытался убедить украинцев

В своем обращении, записанном на Крещатике в Киеве по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что скоро в Украине будут два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного. Также акцентировал, что нынешняя российско-украинская война – это война не двух армий, а двух мировоззрений. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное обращение.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Уже нет никакой неоднозначности в понимании – где зло, а где добро

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что такого формата от Зеленского не ожидали. Особенно в нынешних условиях, учитывая многочисленные попытки покушения на него.

"Пройти по Крещатику, даже охраняемому, это – посыл, который далее глава украинского государства раскрывал в своем обращении. Пояснял, что идет война двух мировоззрений. Война, когда один президент сидит глубоко в бункере и направляет своих солдат убивать украинцев, а другой свободно идет по центральной улице столицы и говорит, что мы всё равно победим. И подчеркивает, что у нас будет два Дня Победы. Понятно, что Зеленский имел в виду победу над нацистской Германией в 1945-м и грядущую победу над нацистской РФ. И тогда – и это, опять же, Зеленский верно отметил, – у России не останется ни одного Дня Победы. Потому что не могут ставшие нацистами люди, предки которых когда-то сражались с нацизмом, праздновать какую-то победу", – поясняет эксперт.

По его словам, превратившаяся в нацистскую страну путинская Россия, идущая по стопам гитлеровской Германии, проиграла, как только начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Безусловно, нам было бы намного сложнее без союзников, помогающих нам вооружением. Но сражаемся этим вооружением именно мы, украинцы. Россия проиграла еще и потому, что такие войны – против цивилизованного мира, с целью истребления свободного народа – в современных реалиях априори проигрышны для агрессора. Потому что противостоять ему в итоге будет не только та страна, на которую он напал, но и весь цивилизованный мир. Что сейчас и происходит. Уже нет никакой неоднозначности в понимании – где зло, а где добро. Плотность визитов лидеров ведущих государств, неимоверная поддержка, которую получает от них Украина, усиление антироссийских санкций говорят сами за себя", – резюмирует Борис Тизенгаузен.

День поражения России в этой войне будет нашим вторым днем победы

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько акцентирует, что месседжи Зеленского во время обращения по случаю 9 мая на Крещатике были направлены на поддержку боевого духа украинцев, сопротивляющихся российской агрессии.

"Зеленский, среди прочего, сказал, что 9 мая – это и наш праздник тоже, потому что мы внесли весомый вклад в победу над нацизмом. В этом он отличается от предыдущего президента, который стремился к празднованию лишь 8 мая как всеевропейского дня примирения. Зеленский и его спичрайтеры этим обращением стремились внушить в украинцев веру, что они победители. Победили тогда, победим и сейчас – вот главный месседж этого обращения", – отмечает Владимир Манько.

Он подчеркивает, что победить Россию можно благодаря украинской армии и дипломатии – битвами на фронтах, укреплением поддержки со стороны наших партнеров.

"Тогда Россия, неся военное и экономическое поражение (санкции не только), будет не способна восстанавливаться для поддержки войны. И в конце концов проигрывает. День поражения России в этой войне будет нашим вторым днем победы. Вот это и хотел донести Зеленский с Крещатика до всего общества", – уверен Владимир Манько.

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