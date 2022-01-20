Обращение Зеленского может вызвать противоположный эффект: почему стоит ждать паники



















Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский вчера записал экстренное видеообращение к украинцам. Он призвал соотечественников не паниковать, не бежать в магазин за гречкой и спичками, не снимать деньги со счетов, а СМИИ не сеять панику на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск. На фоне такого обращения президента возникает вопрос, не произойдёт ли с точность до наоборот? Не вызовут ли такие призывы президента панику среди украинских граждан? Своими мнениями относительно заявления президента поделились эксперты.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По курсу доллара мы увидим, что не всего отреагировали позитивно на обращение Зеленского

Политипический эксперт Евгений Магда не верит, что может начаться паника, как реакция на сказанное президентом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я от через день заходя в магазин, не видел пустых полок, где должны были стоять крупы, лежать пачки спичек. То есть, я за то, чтобы власть коммуницировала с обществом, но, когда Зеленский сначала поздравляет христиан восточного обряда на лыжах с Рождеством, потом где-то на Банковой говорит шёпотом "спасибо" и потом вот говорит "не нужно баяться", то что-то не так. В этом выступлении не хватает целостности. Зеленский убеждал, а потом его вынесло на привычную методологию, которая в новогоднем поздравлении, потому что оно, очевидно команде Зеленского зашло, и он начал в стилистике: "выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!", что мы там будем праздновать и все такое", — отметил эксперт.

Он добавил, волнует то, что по курсу доллара мы увидим, что не всего отреагировали позитивно на обращение Владимира Зеленского. Потому что проблема не в том, что люди покупают гречку. А в том, что люди продают ОВГЗ, покупая которые они кредитовали Минфин и Украину, и кредитовали в том числе "Большое строительство".

Эту власть погубит непрофессиональное окружение

Политический эксперт Виктор Таран считает, что в целом выступление Зеленского технологически поставлено. Об этом он написал у себя в Facebook. Эксперт отметил, правильные пассажи, взвешенные тексты, посылы. Но есть одна проблема. И эта проблема не в том, что было задолго и запутано. Проблема в другом. Каждый раз, когда власть на постсоветском пространстве говорит, что все будет хорошо, не нужно волноваться, забирать деньги из банка и не нужно скупать продукты, наш мудрый народ – делает все наоборот. Ибо многолетний опыт научил его, что после обращений власти именно в такой форме начинаются самые большие проблемы.

"Ну, да исторически сложилось, что подобные языковые конструкты только усиливают панику у граждан. Поэтому боюсь, что выступление Зеленского может не достичь цели... Ну, неужели так тяжело, кроме райтеров и политтехнологов взять в штат хоть одного социального психолога? Очередной раз убеждаюсь, эту власть погубит непрофессиональное окружение", – резюмировал Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал хитрость, которую Путин может использовать для вторжения в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!