Скандал из-за самолета соратника Медведчука и не только: чем запомнился визит Зеленского в ОАЭ

Во время официального визита президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) появилась информация, что самолет, которым пользуется "правая рука" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — Тарас Козак — отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля. За день до отлета туда четы Зеленских. Об итогах визита и странном самолетном совпадении "Комментарии" поговорили с экспертами.

Визит Зеленского в ОАЭ. Фото: ОП

"Всё выглядит как ФСБшная подстава для еще большего снижения рейтинга доверия к президенту Украины"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что президент Украины проводил встречи с людьми, статус которых ниже (наследный принц, заместители руководства исполнительной власти).

"В протокольном смысле этот визит был точно подготовлен лучше, чем прошлогодний – в Оман, когда так и неясно было, официальный или частный был визит, за чьи средства проводился… Что касается итогов, то лично я прорывов не увидел. Подписаны очередные меморандумы (о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, о поощрении инвестиций в сельское хозяйство и содействии развитию торговли агропродовольственной продукцией), межправительственное (при чём здесь президент?) соглашение, направленное на избежание двойного налогообложения. Заявлено, что итогом могут стать миллиардные контракты и вливания в нашу экономику. Лично у меня это вызывает сомнения. Инвестиции – это всё реальные деньги, а не меморандумы", — отмечает Валерий Дымов.

Комментируя сообщения о том, самолет "санкционного" Тараса Козака отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля, за день до отлета туда четы Зеленских, эксперт подчеркнул, что изначально всё пошло с поста журналиста Михаила Ткача. А потом уже эту информацию начали тиражировать СМИ.

"Учитывая, что в прошлом году параллельно с визитом Зеленского в Омане был российский самолет с главой Совбеза РФ Патрушевым, просматривается какая-то неприятная закономерность. Почему снова в связи с визитом украинского президента на аравийский полуостров, туда прилетают люди, потенциальная встреча с которыми как минимум — репутационно угрожающа для Зеленского? Я не конспиролог, не буду говорить, встречался ли Зеленский с Патрушевым, был ли полет Козака (в Госпогранслужбе уверяют, что Козак пределов нашей страны не покидал). Но, по моему глубокому убеждению, всё выглядит как ФСБшная подстава для еще большего снижения рейтинга доверия к президенту Украины. Вызывает вопросы и то, что явно имеются утечки из Офиса президента. Всё это точно бьет по репутации Зеленского", — резюмирует Валерий Дымов.

"Сейчас Зеленский получил хорошие бонусы поддержки от патриотических избирателей и тех, кто выступает за порядок"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий размышляет: "Поскольку пограничники заявляли о том, что Тарас Козак не покидал Украины, скорее всего, самолетом подсанкционнного депутата воспользовался кто-то другой. Может быть и сам Медведчук. Интересно и пока не ясно, этот перелет запланирован вместе с Офисом президента, или это инициатива пророссийских депутатов?"

По мнению политэксперта, очевидно, что закрытие телеканалов нанесло сильный удар по позициям пророссийских сил в Украине.

"И очевидно же, что Медведчук многое бы отдал за их возвращение в эфир. Это можно было бы оформить, к примеру, через решение суда. Очень надеюсь, что Зеленский не даст откат назад, потому что это поставило бы его в ещё худшее положение, чем до закрытия этих каналов. Сейчас Зеленский получил хорошие бонусы поддержки от патриотических избирателей и тех, кто выступает за порядок. Откат дискредитировал бы Зеленского", — поясняет Александр Палий.

Напомним, появились новые президентские рейтинги: почему изменилась тройка лидеров.

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