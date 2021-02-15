Скандал из-за самолета соратника Медведчука и не только: чем запомнился визит Зеленского в ОАЭ

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Таисия Ерохина
Во время официального визита президента
Украины в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) появилась информация, что
самолет, которым пользуется "правая рука" нардепа от ОПЗЖ Виктора
Медведчука — Тарас Козак — отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля. За день до отлета
туда четы Зеленских. Об итогах визита и странном самолетном совпадении
"Комментарии" поговорили с экспертами.
Визит Зеленского в ОАЭ. Фото: ОП
Руководитель Центра общественно-информационных
технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что президент
Украины проводил встречи с людьми, статус которых ниже (наследный принц,
заместители руководства исполнительной власти).
"В протокольном смысле этот визит был точно
подготовлен лучше, чем прошлогодний – в Оман, когда так и неясно было,
официальный или частный был визит, за чьи средства проводился… Что касается
итогов, то лично я прорывов не увидел. Подписаны очередные меморандумы (о
взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, о
поощрении инвестиций в сельское хозяйство и содействии развитию торговли
агропродовольственной продукцией), межправительственное (при чём здесь
президент?) соглашение, направленное на избежание двойного налогообложения.
Заявлено, что итогом могут стать миллиардные контракты и вливания в нашу
экономику. Лично у меня это вызывает сомнения. Инвестиции – это всё реальные
деньги, а не меморандумы", — отмечает Валерий Дымов.
Комментируя сообщения о том, самолет
"санкционного" Тараса Козака отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля, за день до
отлета туда четы Зеленских, эксперт подчеркнул, что изначально всё пошло с поста
журналиста Михаила Ткача. А потом уже эту информацию начали тиражировать СМИ.
"Учитывая, что в прошлом году параллельно с
визитом Зеленского в Омане был российский самолет с главой Совбеза РФ
Патрушевым, просматривается какая-то неприятная закономерность. Почему снова в
связи с визитом украинского президента на аравийский полуостров, туда прилетают
люди, потенциальная встреча с которыми как минимум — репутационно угрожающа для
Зеленского? Я не конспиролог, не буду говорить, встречался ли Зеленский с
Патрушевым, был ли полет Козака (в Госпогранслужбе уверяют, что Козак пределов
нашей страны не покидал). Но, по моему глубокому убеждению, всё выглядит как
ФСБшная подстава для еще большего снижения рейтинга доверия к президенту
Украины. Вызывает вопросы и то, что явно имеются утечки из Офиса президента.
Всё это точно бьет по репутации Зеленского", — резюмирует Валерий Дымов.
Политэксперт, кандидат политических наук
Александр Палий размышляет: "Поскольку пограничники заявляли о том, что Тарас
Козак не покидал Украины, скорее всего, самолетом подсанкционнного депутата
воспользовался кто-то другой. Может быть и сам Медведчук. Интересно и пока не
ясно, этот перелет запланирован вместе с Офисом президента, или это инициатива
пророссийских депутатов?"
По мнению политэксперта, очевидно, что
закрытие телеканалов нанесло сильный удар по позициям пророссийских сил в
Украине.
"И очевидно же, что Медведчук многое бы отдал
за их возвращение в эфир. Это можно было бы оформить, к примеру, через решение
суда. Очень надеюсь, что Зеленский не даст откат назад, потому что это
поставило бы его в ещё худшее положение, чем до закрытия этих каналов. Сейчас
Зеленский получил хорошие бонусы поддержки от патриотических избирателей и тех,
кто выступает за порядок. Откат дискредитировал бы Зеленского", — поясняет
Александр Палий.
Напомним, появились новые президентские
рейтинги: почему изменилась тройка
лидеров.
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