О чем говорят заявления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: будут ли последствия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, пояснил, почему нам пришлось оставить Авдеевку. И подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие деструктивные изменения будет провоцировать Россия в мире. Как оцениваете это выступление, какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Главная цель выступления президента – увеличение поставок оружия и боеприпасов в нашу страну

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова рассказала, что в этом году юбилейная – 60-я – конференция посвящена всему спектру глобальных и региональных проблем безопасности (и в частности – рискам проигрыша всех участников нынешних международных конфликтов).

"Доклад президента Украины Владимира Зеленского должен был представить широким массам видение вызовов 2024 года. Выступление и его обсуждение длилось более 40 минут и охватило широкий круг вопросов, особенно об изменениях и трансформациях, которые коснутся мира, если российская агрессия будет продолжаться. Зеленский говорил о вызовах – и необходимости адаптации и трансформации НАТО в ракурсе этих вызовов. Он отметил, что Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам", – отмечает аналитик.

Она обращает внимание, что прозвучала информация о том, что первый глобальный саммит мира (по украинской формуле мира) состоится в Швейцарии.

"Президент отметил, что Украина способна побеждать, однако это зависит не только от нее – и ситуация в Авдеевке это подтверждает. Призвал не держать Украину в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения. Ибо эти обстоятельства позволяют Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность противостоять агрессии", – подчеркивает Александра Решмедилова.

Кроме того, продолжает она, как это бывает на подобных форумах, Зеленский провел и еще проведет ряд переговорных встреч с лидерами, государственными деятелями и ведущими политиками из разных стран мира. В частности, запланированы переговоры президента Украины с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств.

Главная цель этих визитов, а также переговоров в Мюнхене – увеличение поставок оружия и боеприпасов в нашу страну, общее увеличение нашей обороноспособности", – констатирует аналитик. "Кроме визита в Германию, президент Украины уже побывал во Франции. Подписаны очень важные Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности

Ни одно выступление Зеленского в сегодняшней ситуации не стало бы "взрывным" для мирового сообщества

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поделился таким мнением:

"Я не ожидаю никакого прорыва от этого выступления. По той причине, что мы сейчас в ситуации, когда всё происходит по принципу из "Алисы в Стране Чудес", когда нужно быстро бежать, чтоб стоять на месте. Главным результатом выступления Украины на разных международных площадках является просто не отдача их РФ, невозможность России использовать их против нас. Ни одно выступление Зеленского в сегодняшней ситуации не стало бы "взрывным" для мирового сообщества. Нет ни тех слов, ни той ситуации (в международном контексте), которые дали бы надежду на некий позитивный для нас прорыв".

Само же по себе выступление было хорошим, считает эксперт. На целевую аудиторию оно сработает. Абсолютно правильные, по мнению Олега Саакяна, тезисы касательно необходимости защиты существующего миропорядка – и важности большей поддержки Украины (в том числе вооружением и боеприпасами) ради нанесения России поражения (что интересах не только нашей страны, но и всего мира).

Как по мне, это настолько хорошее выступление, насколько для него на сегодняшний день есть необходимое пространство. Но, подчеркиваю, без особых последствий". "Это прогнозируемые меседжи, с правильно подобранными образами, – отмечает политолог. – Использовался даже контекст убийства в РФ Алексея Навального

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