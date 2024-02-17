Зеленский сделал заявление о выходе ВСУ из Авдеевки: почему так произошло

Украина может одержать победу в войне против России, но ее действия ограничивают дальностью и достаточностью вооружения. Ситуация в Авдеевке это подтверждает. В то же время, выход из города был логичным и профессиональным решением ради жизней военных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Мюнхенской конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства заявил, что он полностью поддерживает решения и действия военного командования.

По словам президента, он продолжает верить в то, что Украина может победить в войне. Но проблемой есть то, что действия Украины ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, но это зависит не только от украинцев. И ситуация в Авдеевке это подтверждает.

"К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что ослабление демократии только подрывает общую способность, когда единственное преимущество России заключается лишь в обесценивании человеческих жизней и постоянных мясных штурмах.

Владимир Зеленский считает, что решение о выходе ВСУ из Авдеевки выглядит абсолютно логичным, справедливым и профессиональным, потому что стоит задача – сохранить наших людей.

"Мы бережем наших людей, наших воинов — потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи", — заявил президент.

Глава страны отметил, что выход из Авдеевки не означает то, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие поселки, городки и жизнь украинцев.

По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощностью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

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