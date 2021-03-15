Наступление на олигархов: какими могут быть следующие шаги Зеленского

Борьба президента Украины против олигархов: почему именно сейчас Владимир Зеленский решил действовать? К чему это может привести? Является ли это фикцией или реальным желанием побороть олигархию? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Любые обвинения должны основываться на действующем законодательстве, а не на ощущениях

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок призывает четко осознать, что заявлять о борьбе с олигархами и на практике это реализовать — не одно и то же.

"Так же можно заявить о борьбе с бизнесменами среднего звена. Но и в том и другом случае — это может иметь признаки нарушения права на хозяйственную деятельность и права частной собственности, гарантированных Конституцией Украины, законами и подзаконными актами. Заявления президента Зеленского о том, что не будет избирательности в вопросе противодействия недоброчестным бизнесменам можно расценивать как истинные намерения. Но они должны иметь практическое отражение в действиях и решениях", — уверен Валерий Клочок.

По мнению эксперта, первыми такими шагами является решение СНБО о введении санкций, возбуждение уголовных дел против кампаний, которые связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, поддержка американских санкций против Игоря Коломойского.

"Есть и возбужденные уголовные дела, вручены и объявлены подозрения по делу ПриватБанка. Конечно, "придирчивому оппозиционеру" этого мало, нужно еще посадить в тюрьму Порошенко и Ахметова с Пинчуком для полноты картинки. Но любые обвинения должны основываться на действующем законодательстве, а не на ощущениях, — подчеркивает Валерий Клочок. — Другой вопрос, что стоит менять законы, которые создают преференции для большого бизнеса. Например, нужно безотлагательно пересмотреть условия введения новых правил на энергорынке, порядок списания задолженностей кампаниям, которые принадлежат олигархам".

Эксперт обращает внимание, что особенно остро сегодня стоит вопрос ценообразования за услуги в коммунальной сфере. И здесь нужны решения на уровне парламента. Тем временем, задолженность за услуги ЖКХ на конец января выросла до 81 млрд.

"Какими будут дальнейшие шаги президента? Пока трудно прогнозировать. Но сейчас всё выглядит, как попытка реального наступления на олигархат. Но если дела закончатся исключительно лозунгами, то Зеленский понесет серьезные репутационные и электоральные потери", — прогнозирует представитель Growford Institute.

Зеленский решил пострелять по ложным целям

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович признался: "Сложно сказать, какую именно цель преследует Зеленский. Но, боюсь, это война с ветряными мельницами. В нашем обществе очень распространен миф, что во всех наших бедах виноваты олигархи. За каждым событием, за каждым решением парламента и чиновников мы видим олигархический консенсус. И Зеленский, идя на встречу трудящимся, решил пострелять по ложным целям".

По мнению Павла Себастьяновича, истинные цели, по которым должен бить президент — это высокие тарифы и налоги, нищенские пенсии и зарплаты, тотальная коррупция.

"А за этими украинскими пороками стоят не олигархи, а наш родной госаппарат, — уверяет эксперт. — Качество этого аппарата очень низкое. Во-первых, нам в наследство от СССР досталось его феодально-сословное устройство. Каждое сословие, будь то прокуроры или судьи или сбушники, имеют свои привилегии, свою кормовую базу, с которой они собирают ренту. Во-вторых, уже во время независимости эти сословия, как сверхдоходные, и ни за что не отвечающие, пополнились откровенным криминалом. В-третьих, госаппарат сам для себя штампует законы и правила, расширяя свои и без того немалые полномочия".

А олигархи, поясняет Павел Себастьянович, — это побочный продукт существования неэффективного, криминального госаппарата.

"И именно с госаппарата и нужно начинать реформирование, — уверен он. — Но это не так эффектно, как бить по олигархам. К тому же, олигархов мало, а чиновников – легион".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, чем "отличилось" очередное заседание СНБО.





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