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Наступает решающее время: Зеленский сделал заявление о войне в 2024 году

Владимир Зеленский считает, что выдержать этот год, значит выдержать всю эту войну

сегодня, 07:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения к украинцам отметил, что выдержать наступивший год – значит выдержать всю эту войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента.

Наступает решающее время: Зеленский сделал заявление о войне в 2024 году

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский подчеркнул, что главный приоритет Украины пока неизменен. А именно — дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. По словам президента, среди прочего Украина должна обеспечить: боеприпасы, дроны, технику, личный состав.

"Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам — уничтожать врага", — подчеркнул украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать заявление Зеленского о битве за Крым: какой приоритет для Украины в 2024-м году.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью изданию The Economist. Среди прочего, подчеркнул необходимость мобилизации, причем, не только в Украине (и не только в ракурсе пополнения ВСУ), но и в мире – для общего отпора российской агрессии. Он также назвал Путина "животным", которое чувствует слабость и страх. Исходя из этого, подчеркнул Зеленский, ЕС и НАТО не должны проявлять эту саму слабость, если они не хотят быть съеденными. Как оцениваете сделанные украинским президентом заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/videos/6820473374737610/
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Обсуждения

Іван Сірко

сегодня, 07:45

Брехло!!! Чому зброї, боєприпасів своїх немає, авіації намає... чому не знищуєте захоплені міста, а кидаєте десятки, сотень Українців на мя'со за ради чого? Чому луганський патроний завод працює на ворога та не знищений, міст через керчинську протоку та інші шляхи надходженя боеприпасів.!!!! Ні безглуздій мобілізації простого населеня!!! Наймайте приватну армії, їх хватає в світі!!! не влада, а якісь бариги наркомани, землі та усе розпродають та Українців знищують.


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