Наступает решающее время: Зеленский сделал заявление о войне в 2024 году

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения к украинцам отметил, что выдержать наступивший год – значит выдержать всю эту войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский подчеркнул, что главный приоритет Украины пока неизменен. А именно — дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. По словам президента, среди прочего Украина должна обеспечить: боеприпасы, дроны, технику, личный состав.

"Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам — уничтожать врага", — подчеркнул украинский лидер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью изданию The Economist. Среди прочего, подчеркнул необходимость мобилизации, причем, не только в Украине (и не только в ракурсе пополнения ВСУ), но и в мире – для общего отпора российской агрессии. Он также назвал Путина "животным", которое чувствует слабость и страх. Исходя из этого, подчеркнул Зеленский, ЕС и НАТО не должны проявлять эту саму слабость, если они не хотят быть съеденными. Как оцениваете сделанные украинским президентом заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.



