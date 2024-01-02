О какой проблеме заявил Зеленский: что и кому он хотел донести в интервью The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью изданию The Economist. Среди прочего, подчеркнул необходимость мобилизации, причем, не только в Украине (и не только в ракурсе пополнения ВСУ), но и в мире – для общего отпора российской агрессии. Он также назвал Путина "животным", которое чувствует слабость и страх. Исходя из этого, подчеркнул Зеленский, ЕС и НАТО не должны проявлять эту саму слабость, если они не хотят быть съеденными. Как оцениваете сделанные украинским президентом заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Зеленский правильно обозначил проблему, которая охватывает сейчас западное общество

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что свежее интервью Зеленского The Economist было сконцентрировано на вопросах, являющихся сейчас ключевыми для Украины.

Тем более, что вскоре в парламенте начнется работа над содержанием внесенного законопроекта, – отмечает эксперт. – Ранее на своем брифинге главком ВСУ генерал Залужный озвучил ориентировочные число мобилизированных – около 500 тысяч Предполагается, что это покроет потребности наших вооруженных сил в течение этого года". "Конечно, не могла не подниматься тема мобилизации

Нет сомнений, продолжает Петр Олещук, что мобилизация необходима. Вопрос лишь в том, какой у нее будет формат.

Я думаю, все понимают, на кого ориентированы подобные интервью". "На этом и акцентировал президент, – поясняет он. – На необходимость мобилизовать не просто солдат для фронта, но – украинское общество как таковое (в последнее время оно демонстрирует недостаток понимания экзистенциального смысла этой войны), наших зарубежных партнеров (которые в последнее время начали несколько снижать уровень поддержки Украины ).

По мнению политолога, Зеленский правильно обозначил проблему, которая охватывает сейчас западное общество. А именно – отсутствие на Западе понимания войны России против Украины как фундаментальной для будущего всей Западной цивилизации.

"Там почему-то считают, что эту войну можно в любой момент остановить, заморозить и так далее. Между тем, РФ, получая постоянный боевой опыт в войне против Украины, переводя свою экономику на военные рельсы, усиливает свой военный потенциал. И не только ради того, чтоб попытаться уничтожить Украину. Среди целей также – вызов всей Западной цивилизации, которую Кремль считает враждебной. Это не преувеличение, не предмет для дискуссий, – отмечает Петр Олещук. – И всё же, мы видим, как на Западе продолжаются странные разговоры в стиле – надо помогать Украине или нет. Вот чтобы вывести западное общество из подобного летаргического сна, такие заявления, такие интервью очень полезны".

В Украине решается сейчас не только судьба нашего государства

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

"В этом интервью были сказаны правильные вещи. Без каких-то супер-пупер глупостей в стиле "вы нам что-то должны" и так далее. Речь о том, о чём изначально говорили правительства, которые нам старались максимально помогать. Даже несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации в своих странах".

Суть в том, отмечет эксперт, что в Украине решается сейчас не только судьба нашего государства, но и судьба глобальной безопасности. Включая безопасность, как минимум, европейских стран. Крушение безопасности в которых отразится и на тех же США, и вообще на всё мире.

В том числе – критикуя американских парламентариев, которые месяцами не могут поддержать многомиллиардную поддержку Украины". "И это правильный акцент, – уверен Виталий Бала. – На это следует снова и снова давить. Об этом, кстати, периодически говорит президент США Джо Байден

Правда, говорить об именно мобилизации в нашей стране вряд ли стоило, считает политолог.

"Если ты даешь интервью иностранному медиа, следует делать акценты на внешней политике", – считает он.

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