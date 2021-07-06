Насколько политика Зеленского отличается от курса Порошенко, – политолог

BTC/USD
33314.69
ETH/USD
2240.75
LTC/USD
134.63
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Президент Украины Владимир Зеленский фактически полностью повторяет курс своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский, передает "112 Украина".
По мнению Погребинского, разница в курсах пятого и шестого президентов Украины заключается в способе решения всех вопросов с Россией. В частности, Порошенко обращался за помощью к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
Он подчеркнул, что единственная разница в их курсе в том, что Порошенко все вопросы с Россией решал с помощью председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Зеленский не хочет договариваться и делает выговоры даже канцлеру ФРГ Ангеле Меркельи президенту США. И только в этом разница", – добавил Погребинский.
Политолог также акцентировал внимание на том, что реальной оппозицией в нашей стране является только "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Это ("Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина", – ред.) – не оппозиция. Это конкуренты за место в здании Администрации президента. У нас в стране только одна оппозиция – ОПЗЖ и сидящий под домашним арестом Виктор Медведчук. Порошенко – это "оппозиция" самому Зеленскому. Он хочет делать то же, что и Зеленский, только сам", – резюмировал политолог.
Напомним, социолог Павел Кутуев заявил, что если Россия согласится на диалог по налаживанию отношений и урегулированию военного конфликта на Донбассе с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, то Украине стоит это приветствовать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости