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Насколько политика Зеленского отличается от курса Порошенко, – политолог

Михаил Погребинский рассказал о политике украинских президентов на примере решения проблемных вопросов с РФ

6 июля 2021, 13:53
Автор:

Станислав Молчанов

Президент Украины Владимир Зеленский фактически полностью повторяет курс своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский, передает "112 Украина".

Насколько политика Зеленского отличается от курса Порошенко, – политолог

По мнению Погребинского, разница в курсах пятого и шестого президентов Украины заключается в способе решения всех вопросов с Россией. В частности, Порошенко обращался за помощью к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Он подчеркнул, что единственная разница в их курсе в том, что Порошенко все вопросы с Россией решал с помощью председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Зеленский не хочет договариваться и делает выговоры даже канцлеру ФРГ Ангеле Меркельи президенту США. И только в этом разница", – добавил Погребинский.

Политолог также акцентировал внимание на том, что реальной оппозицией в нашей стране является только "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Это ("Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина", – ред.) – не оппозиция. Это конкуренты за место в здании Администрации президента. У нас в стране только одна оппозиция – ОПЗЖ и сидящий под домашним арестом Виктор Медведчук. Порошенко – это "оппозиция" самому Зеленскому. Он хочет делать то же, что и Зеленский, только сам", – резюмировал политолог.

Напомним, социолог Павел Кутуев заявил, что если Россия согласится на диалог по налаживанию отношений и урегулированию военного конфликта на Донбассе с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, то Украине стоит это приветствовать. 


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