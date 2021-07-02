Украинская власть должна позволить Медведчуку вести переговоры с Россией насчет Донбасса — Кутуев

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Вечканова Елена
Если Россия согласится на диалог по налаживанию отношений и урегулированию военного конфликта на Донбассе с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, то Украине стоит это приветствовать. Таким мнением в эфире телеканала "Перший Незалежний" поделился социолог Павел Кутуев.
Социолог Павел Кутуев о переговорах Медведчука насчет Донбасса. Фото: КПИ
По его мнению, налаживание отношений с соседними государствами — это первоочередная задача геополитики, однако призывы к Евросоюзу и НАТО прийти в этом вопросе на помощь не работают.
При этом социолог отметил, что руководство России не считает нынешнюю украинскую власть автономной и самостоятельной, а также не видит в ее действиях готовности к рациональному взаимодействию.
Напомним, председатель Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук считает, что с приходом Зеленского к власти, отношения между Россией и Украиной ухудшились, и перспективы их улучшения не видно, в том числе и из-за того, что Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения и не собирается вступать в переговоры с Россией.
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"Если Россия согласится..." Если Россия согласится на решение конфликта - то будет все равно, Медведчук или Кравчук.