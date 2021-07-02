Украинская власть должна позволить Медведчуку вести переговоры с Россией насчет Донбасса — Кутуев

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Социолог Павел Кутуев о переговорах Медведчука насчет Донбасса. Фото: КПИ

По его мнению, налаживание отношений с соседними государствами — это первоочередная задача геополитики, однако призывы к Евросоюзу и НАТО прийти в этом вопросе на помощь не работают.

"Самая главная цель, которую ставит перед собой Медведчук, как политик, как лидер оппозиции — решение проблем, с которыми сталкивается украинское общество. Если руководитель соседнего государства готов вести с Медведчуком диалог о том, как решать проблемы, то это нужно приветствовать", — считает Кутуев.

При этом социолог отметил, что руководство России не считает нынешнюю украинскую власть автономной и самостоятельной, а также не видит в ее действиях готовности к рациональному взаимодействию.

"Президент соседнего государства сказал, что Виктор Медведчук является украинским националистом. Это абсолютно точная дефиниция. Нация должна иметь оформление в виде национального государства. Медведчук на этих позициях и стоит, но рационально, умеренно, реалистично", — добавил Павел Кутуев.

Напомним, председатель Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук считает, что с приходом Зеленского к власти, отношения между Россией и Украиной ухудшились, и перспективы их улучшения не видно, в том числе и из-за того, что Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения и не собирается вступать в переговоры с Россией.

"Есть опрос трех центров: "Социального мониторинга", Института Яременко и центра "Рейтинг". Его результаты говорят, что 75% украинцев выступают за прямые переговоры Президента Украины с Путиным по миру на Донбассе и 55,4% — за прямые переговоры с Донецком и Луганском. Вот вам опрос, вот вам референдум", — подчеркнул Медведчук.

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