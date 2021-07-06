Насколько политика Зеленского отличается от курса Порошенко, - политолог

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Станислав Молчанов
Президент Украины Владимир Зеленский фактически
полностью повторяет курс своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение
выразил политолог Михаил Погребинский, передает "112 Украина".
Разница политики Зеленского и Порошенко
По мнению Погребинского, разница в курсах
пятого и шестого президентов Украины заключается в способе решения всех
вопросов с Россией. В частности, Порошенко обращался за помощью к председателю
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
"Зеленский не хочет договариваться и делает
выговоры даже канцлеру ФРГ Ангеле Меркельи президенту США. И только в этом разница",
– добавил Погребинский.
Политолог также акцентировал внимание на том,
что реальной оппозицией в нашей стране является только "Оппозиционная платформа
– За жизнь".
Напомним, социолог Павел
Кутуев заявил, что если Россия согласится на диалог по налаживанию
отношений и урегулированию военного конфликта на Донбассе с председателем политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, то Украине
стоит это приветствовать.
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