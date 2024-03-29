Наши ребята пойдут вперед: Зеленский назвал две вещи, которые Украина просит у союзников

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Кравцев Сергей
Сегодня Украина не может свободно действовать на поле боя. Для того, чтобы ситуация изменилась нужно всего две вещи: системы "Петриот", которые могут передать США, и украинцы разблокируют свое небо, а второе – нужен паритет в артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины заявил в интервью телеканалу CBS.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава государства также подчеркнул, что украинцы очень сильно нуждаются в ракетах. При этом добавил, что если Россия знает, что может им на голову прилететь дрон, то она меньше стреляет, а, если она будет знать, что у Украины есть ракеты, которые могут быть такими же дальнобойными как российские, то они меньше будут стрелять по людям и энергетике, потому что "Путин будет бояться, что люди его вынесут из Кремля".
Зеленский подчеркнул, что Украине для того, чтобы не терять территории и держать фронт, нужны средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.
По его словам, много значит дальность того или иного снаряда.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский высказал мнение, что Украина одержит победу в войне против России с американской поддержкой, а без нее проиграет.
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