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Наши ребята пойдут вперед: Зеленский назвал две вещи, которые Украина просит у союзников

Президент Украины рассказал, какая комбинация нужна защите Украины, чтобы ее военные смогли идти вперед

сегодня, 15:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня Украина не может свободно действовать на поле боя. Для того, чтобы ситуация изменилась нужно всего две вещи: системы "Петриот", которые могут передать США, и украинцы разблокируют свое небо, а второе – нужен паритет в артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины заявил в интервью телеканалу CBS.

Наши ребята пойдут вперед: Зеленский назвал две вещи, которые Украина просит у союзников

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства также подчеркнул, что украинцы очень сильно нуждаются в ракетах. При этом добавил, что если Россия знает, что может им на голову прилететь дрон, то она меньше стреляет, а, если она будет знать, что у Украины есть ракеты, которые могут быть такими же дальнобойными как российские, то они меньше будут стрелять по людям и энергетике, потому что "Путин будет бояться, что люди его вынесут из Кремля".

Зеленский подчеркнул, что Украине для того, чтобы не терять территории и держать фронт, нужны средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. 

"Партнеры говорят, что мы дали артиллерию. Да. Только количество снарядов это еще не все", — отметил он.

По его словам, много значит дальность того или иного снаряда.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский высказал мнение, что Украина одержит победу в войне против России с американской поддержкой, а без нее проиграет.

"Для нас это будет большой вызов, как потом все возвращать. Потому что возвращать — это большие жертвы. Возвращать территории — это терять людей. Люди, если честно, важнее. Но мы знаем, что Путин нас хочет полностью разрушить", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9911
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