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Главная Новости Политика президент Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей
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Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Зеленский подписал законопроект №3055

сегодня, 18:53
Автор:

Лиза Снисар

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3055, который ужесточает наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом говорится на сайте президента 12 марта.

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, притязания лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведения мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, а также за вовлечение ребенка к участию в них.

Уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Также законом вводится и особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Будет наказываться предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ребенку до 16 лет для совершения в отношении его каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

За это грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если предложение сделали ребенку до 16 лет для вовлечения его в изготовление детской порнографии, и если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, это будут наказывать тюрьмой на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За совершение данного преступления по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом под встречей следует понимать, в том числе проведенную с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Закон также предусмотрел наказание за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов для государственных служащих.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-67097
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