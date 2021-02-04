"Мы исправим ситуацию": Зеленский прокомментировал трагедию в Запорожье

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Мокрик Анастасия
После случившегося в городе Запорожье происшествия с пожаром в
инфекционной больнице, в Офисе
Президента прокомментировали
трагедию на своей странице в Facebook.
зеленский выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в запорожской больнице - фото: из открытых источников
Президент страны Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших в стенах запорожской больницы пациенток и медицинского сотрудника.
Он также отметил, что самым страшным является то, что это случилось в больнице,
в месте, где людям должны дарить здоровье и спасать их жизни.
Напомним, что вечером 3 февраля в запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Возгорание случилось в блоке, где лежали люди с
коронавирусной инфекцией. В результате происшествия погибли три пациентки и
26-летня анестезиолог, дежурящая в тот вечер в больнице. Предварительная
причина смерти – отравление угарным газом. На данный момент проводится
расследование.
Зеленский также заявил, что государство сделает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и предотвратить подобные трагедии в будущем. По его поручению сегодня в Запорожье срочно вылетел глава ВОЗ Максим Степанов, а также Олег Мельчуцкий, являющийся первым заместителем председателя ГСЧС.
В комментариях под этим постом многие попросили президента лично разобраться в этом происшествии, так как уверены, что истинная причина возгорания, так и не будет установлена и озвучена.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik, а также о том, что в Офисе Президента рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок.
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