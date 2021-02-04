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"Мы исправим ситуацию": Зеленский прокомментировал трагедию в Запорожье

Зеленский пообещал сделать всё возможное, чтобі подобніх трагедий больше не случалось

сегодня, 11:51
Автор:

Мокрик Анастасия

После случившегося в городе Запорожье происшествия с пожаром в инфекционной больнице, в Офисе Президента прокомментировали трагедию на своей странице в Facebook.

"Мы исправим ситуацию": Зеленский прокомментировал трагедию в Запорожье

зеленский выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в запорожской больнице - фото: из открытых источников

Президент страны Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших в стенах запорожской больницы пациенток и медицинского сотрудника. Он также отметил, что самым страшным является то, что это случилось в больнице, в месте, где людям должны дарить здоровье и спасать их жизни.

Напомним, что вечером 3 февраля в запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Возгорание случилось в блоке, где лежали люди с коронавирусной инфекцией. В результате происшествия погибли три пациентки и 26-летня анестезиолог, дежурящая в тот вечер в больнице. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. На данный момент проводится расследование.

Зеленский также заявил, что государство сделает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и предотвратить подобные трагедии в будущем. По его поручению сегодня в Запорожье срочно вылетел глава ВОЗ Максим Степанов, а также Олег Мельчуцкий, являющийся первым заместителем председателя ГСЧС. 

В комментариях под этим постом многие попросили президента лично разобраться в этом происшествии, так как уверены, что истинная причина возгорания, так и не будет установлена и озвучена. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik, а также о том, что в Офисе Президента рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок.



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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua
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