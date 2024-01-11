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Может ли Украина согласиться на паузу в войне: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский объяснил, почему пауза в войне будет только на пользу РФ, а не Украине

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Паузы в войне точно не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей, но никак не Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом сделал президент Украины Владимира Зеленской.

Может ли Украина согласиться на паузу в войне: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Идут большие закупки по Ирану дронов и "шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому сейчас эта пауза — это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им.

"Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России — она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу России точно не будет", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины заверил, что украинские войска будут двигаться на фронте, потому что стояние выгодно России.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие три вещи нужно решить Украине: что происходит на военном и дипломатическом фронтах.



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