Может ли Украина согласиться на паузу в войне: Зеленский дал ответ

Паузы в войне точно не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей, но никак не Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом сделал президент Украины Владимира Зеленской.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Идут большие закупки по Ирану дронов и "шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому сейчас эта пауза — это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им.

"Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России — она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу России точно не будет", — подчеркнул он.

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