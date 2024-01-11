Может ли Украина согласиться на паузу в войне: Зеленский дал ответ

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Кравцев Сергей
Паузы в войне точно не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей, но никак не Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом сделал президент Украины Владимира Зеленской.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ.
Президент отметил, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому сейчас эта пауза — это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им.
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