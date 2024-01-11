Зеленский сделал новое заявление о военных планах на 2024 год

Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать двигаться на фронте, ведь простой позволит России восстановить свою военную мощь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал во время совместного интервью Литовскому радио и телевидению с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Лидер украинцев отметил, что Украина не имеет права "просто стоять и накапливать" и назвал это "большой ошибкой, которая очень выгодна России.

"Стоять на месте – это означает, что постоянная война на территории Украины, а не на территории РФ. Это означает, что экономика под вопросом. Это означает, что инвестиций не будет, потому что кто будет инвестировать в страну, где идет война. Для России это выгодно. А для нас, если мы остановимся, то дадим возможность России восстановить свое оружие и потенциал. Поэтому мы будем двигаться и это самое главное", — отметил Владимир Зеленский.

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