Мощный ракетный удар по Украине: появилась реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о мощном ракетном обстреле, который россияне совершили в пятницу, 22 марта. Украинский лидер написал в Telegram, что РФ воюет против обычной жизни людей. Глава государства пообещал, что никто из пострадавших не останется без помощи.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент сообщил, что Россия выпустила по Украине более 60 "Шахедов" и около 90 ракет. Под ударом находились энергетика, дома и даже троллейбус.

Глава государства отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы.

"Продолжается восстановление электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкий и область, Винницкая, Ивано-Франковская области — повсюду, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", — добавил президент.

Владимир Зеленский на фоне массированной российской атаки призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО, в частности, систем Patriot.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков", — подчеркнул глава государства.

Напомним, россияне ударили по энергетике Украины в ночь на 22 марта. Запорожье было атаковано ракетами, в том числе россияне ударили по ДнепроГЭС. На Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Также оккупанты ударили по Харькову. В городе проблемы со светом, Интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Перебои со светом также есть в Днепре, Полтавской, Сумской. Известно попадание в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В ряде областей были введены графики отключения света.

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