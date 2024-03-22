Мощный ракетный удар по Украине: появилась реакция Зеленского

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о мощном ракетном обстреле, который россияне совершили в пятницу, 22 марта. Украинский лидер написал в Telegram, что РФ воюет против обычной жизни людей. Глава государства пообещал, что никто из пострадавших не останется без помощи.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент сообщил, что Россия выпустила по Украине более 60 "Шахедов" и около 90 ракет. Под ударом находились энергетика, дома и даже троллейбус.
Глава государства отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы.
Владимир Зеленский на фоне массированной российской атаки призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО, в частности, систем Patriot.
Напомним, россияне ударили по энергетике Украины в ночь на 22 марта. Запорожье было атаковано ракетами, в том числе россияне ударили по ДнепроГЭС. На Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Также оккупанты ударили по Харькову. В городе проблемы со светом, Интернетом, водой, электротранспорт не работает.
Перебои со светом также есть в Днепре, Полтавской, Сумской. Известно попадание в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В ряде областей были введены графики отключения света.
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