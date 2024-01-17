Мобилизация мужчин на фронт: Зеленский считает, что в Украине нельзя просто "дышать воздухом"



















Президент Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины, которые сегодня за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать. Об этом он говорил во время встречи на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

“Это вопрос закона и справедливости. Если ты лицо мобилизационного возраста, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. Я приводил этот пример, в Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне. Потому ты или работаешь, или воюешь”, — заявил президент.

Также он отметил, что зарплата одного военного – это налоги от 6-8 работающих украинцев.

"Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги", — заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил , почему Украине не хватает людей для войны с РФ. Украине всегда не будет людей на фронте, потому что РФ мобилизует и бросает на убой трупы. Такое заявление в Давосе сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент объяснил позицию Украины по отношению к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей. По его словам, то, что Украине не хватает людей на фронте – это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше России населения. Поскольку наша страна не бросала людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться. Украина обращается к партнерам и союзникам с призывом перестать экспериментировать с затягиванием помощи. Это может привести к кризису и не только в Украине.