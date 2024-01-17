Мобилизация мужчин на фронт: Зеленский считает, что в Украине нельзя просто "дышать воздухом"

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Лиля Воробьева
Президент Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины, которые сегодня за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать. Об этом он говорил во время встречи на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
“Это вопрос закона и справедливости. Если ты лицо мобилизационного возраста, ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. Я приводил этот пример, в Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне. Потому ты или работаешь, или воюешь”, — заявил президент.
Также он отметил, что зарплата одного военного – это налоги от 6-8 работающих украинцев.
"Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги", — заявил президент.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил , почему Украине не хватает людей для войны с РФ. Украине всегда не будет людей на фронте, потому что РФ мобилизует и бросает на убой трупы. Такое заявление в Давосе сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент объяснил позицию Украины по отношению к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей. По его словам, то, что Украине не хватает людей на фронте – это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше России населения. Поскольку наша страна не бросала людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться. Украина обращается к партнерам и союзникам с призывом перестать экспериментировать с затягиванием помощи. Это может привести к кризису и не только в Украине.
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Ігор
сегодня, 19:47
М'яса і обслуги для чиновницького юдейства не вистачає? Сам ніколи не платив податків. Все племінне юдейство геройські віддає 18% ПДФО з бюджетної зарплатні? Діти маразматиків Сари і Авраама вже перетворили українську землю на ханаанську. Вже все сталось - шансів немає. Забирайте землі, грець з вами, тільки покинути цей концтабір. Ви вигадали ще один демотиватор - повернення з закордону. Люди за кілька років налагодили/дять своє життя, а їх примусово знов сюди повертати кріпаками, якщо переможемо. За це будемо воювати? Бо шахрайське юдейство, яке і зараз узурпувало владу, почне верещати: "Ми не можемо провести вибори бо мільйони українців за кордоном. Поки ЄС не поверне їх нам примусово, ми ще років 30 будемо чіплятись за владу". Щоб позбутись цієї хитрої мерзоти потрібно буде повстання, як проти Чаушеску, з сотнями тисяч кривавих жертв - Палестина буде здаватись раєм. Засліплена юдейською пропагандою чернь ніколи на це не буде здатна. Тому вже все втрачено. Тому і програли.