Множественное гражданство для украинцев: что скрывается за инициативой президента

Давно идущие разговоры о необходимости урегулировать вопросы гражданства в Украине воплотились в конкретные документы. Президент Владимир Зеленский после анонса законопроекта о "множественном гражданстве" внес в Верховную Раду пять соответствующих документов. В частности, предлагается обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств. Эксперты оценили для издания "Комментарии" позитивы и риски данных инициатив.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

КСУ должен дать ответ, запрещается ли Конституцией наличие иного гражданство, кроме украинского

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко напоминает, что сейчас в законе действует следующее положение: если совершеннолетнее, дееспособное лицо получает добровольно гражданство другого государства, это повод для утраты украинского гражданства. Зеленский же в своем законопроекте предлагает изменить это следующим образом: потерять украинское гражданство может человек, имеющий множественное гражданство и при этом действующий на территории Украины против интересов Украины, против ее нацбезопасности и обороны. То есть, фактически допускается наличие множественного гражданства.

"Вопрос – отвечает ли это 4-й статье Конституции Украины, согласно которой в Украине существует единое гражданство, – отмечает эксперт. – На сегодняшний день разъяснение Конституционного суда Украины (КСУ) действует лишь касательно того, что у нас запрещается наличие гражданства областей, а действует единое украинское гражданство – Украины как государства, без каких-либо территориальных подразделений. По хорошему, учитывая, что у нас уже долгое время ведутся дискуссии о необходимости узаконить если не двойное, то множественное гражданство, учитывая ряд политических моментов, было бы правильно обратиться в КСУ касательно толкования ст. 4-й Основного закона. И получить ответ – запрещается ли Конституцией наличие иного гражданство, кроме украинского. И лишь после того подавать соответствующие законопроекты".

Но "слуги", подчеркивает Богдан Бондаренко, пошли другим путем. Предлагают сначала поменять законодательство. А если кому-то это не понравится — пусть обращается в КСУ.

"Пока можно говорить лишь о том, что соответствующий законопроект президентом подан. В каком виде будет голосоваться и будет ли вообще – вопросы на данный момент открытые", – резюмирует эксперт.

Статья 4 Конституции говорит о едином гражданстве. Но "единое" и "одно" – не одно и то же самое

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает президентскую инициативу касательно множественного гражданства достаточно современной.

"В 19 веке было нормой, что люди, которые родились на одной территории, там и жили. Но в 21 веке, даже несмотря на пандемию, мобильность людей значительно возросла. Массовыми стали случаи, когда люди родились в одной стране, работали в другой, постоянно перемещались по миру. Всё это требует более гибкого отношения к гражданству, – поясняет политолог. – И в Украине тема точно перезрела. Мы могли бы избежать ряда сложностей, если бы ранее урегулировали вопрос о множественном гражданстве. Не секрет, что де-факто у нас на Западе Украины многие имеют не только украинские паспорта. А сейчас подобная ситуация массово прослеживается на неподконтрольных территориях Донбасса, в Крыму. Очевидно, что значительная часть людей там имеет двойное гражданство – вследствие ситуации, которая так сложилась".

Потому, отмечает Алексей Якубин, урегулировать эту историю нужно.

"Да, статья 4 Конституции говорит о едином гражданстве. Но "единое" и "одно" – не одно и то же. Суть в том, что гражданство Украины – ключевое для государства Украины. Но де-факто это не означает, что люди не могут иметь других гражданств. Думаю, именно так со временем это и трактует КСУ", – говорит эксперт.

Алексей Якубин признался, что в законопроекте, который он уже посмотрел, достаточно размыты моменты, когда могут лишать гражданства Украины.

"Отмечено, что такое возможно при нарушении прав человека, причастности к геноциду, службе по контракту в армии страны-агрессора. И всё же, критерии весьма размыты, что может таить политические риски. Не исключена ситуация, когда будут пытаться лишить гражданства Украины, не имея на это веских оснований", – предупреждает политолог.

По его словам, еще один дискуссионный момент – можно ли тем, кто занимается публичной политикой, кто занимает высокий чиновничий пост, иметь иное гражданство, кроме украинского. Сейчас, насколько известно, предлагается не позволять иметь множественное гражданство лишь судьям и сотрудникам таможни.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже уточнил, что закон о множественном гражданстве не даст возможности голосовать в двух странах. Но тут важно – как именно будет прописан данный механизм, каким образом обозначать ценз оседлости (где живешь, где твои основные интересы – там и голосуешь)", – отмечает Алексей Якубин.

Есть и еще один нюанс. Голосовать иностранцы, имеющие украинское гражданство, к примеру, здесь не будут. А кто запретит им заниматься здесь экономической деятельностью?

"И тут остро встанет земельный вопрос, – прогнозирует эксперт. – Рынок земли у нас уже открыт, она продается. А одним из ключевых дискуссионных моментов было как раз таки – могут ли иностранцы покупать украинскую землю. На данный момент по закону – не могут. А что будет после принятия закона о множественном гражданстве? Кто помешает, к примеру, человеку, имеющему гражданство Украины и, допустим, Бразилии, покупать здесь землю? Не исключаю, что оппоненты Зеленского будут акцентировать, что именно это является основной мотивацией для принятия закона о множественном гражданстве".

Ранее появились данные опроса касательно того, что думают украинцы о двойном гражданстве.





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