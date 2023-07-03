Мир в обмен на Крым: Зеленский дал ответ – возможно ли завершение войны, без захода ВСУ на полуостров

Для Украины победа в войне над Россией наступит только в том случае, если произойдет восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год. То есть, ни о каком завершении войны не может даже идти речь, пока Крым находится под российской оккупацией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства согласился с тем, что несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, главной и конечной целью украинской армии является освобождение Крыма.

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"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", — сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победой". А Украина движется в этой войне только к победе и восстановлении территориальной целостности своей страны в международно признанных границах.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что сейчас украинское контрнаступление идет, но оно далеко от тех темпов, которые хотелось бы видеть не только западным союзникам, но и самим украинцам. Это происходит, потому что рисковать жизнями военных командование не собирается. Для Украины ее люди – главная ценность и приоритет.



