Мендель показала "физкультминутку" Зеленского (ВИДЕО)

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Пресс-секретарь президента
Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась роликом, где глава страны
играет в настольный теннис. Видео опубликовано на странице Мендель в Telegram.
Фото из открытых источников
"Вместо анонса
нового интервью большому иностранному изданию, — говорится в сообщении Мендель.
— Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время
короткого физкультперерыва".
Новость
дополняется.
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