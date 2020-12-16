Мендель показала "физкультминутку" Зеленского (ВИДЕО)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась роликом, где глава страны играет в настольный теннис. Видео опубликовано на странице Мендель в Telegram.

Фото из открытых источников

"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию, — говорится в сообщении Мендель. — Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкультперерыва".

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