Медведев призвал к мести после интервью Зеленского: на что обиделся

Замглавы российского Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев не смог пройти мимо интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману. Превратившийся в пропагандиста российский политик возмутился, когда узнал, что Зеленский презирает русский народ. Россиянин призвал усилить месть Зеленскому, передает 6 января портал "Комментарии" со ссылкой на РИА "Новости".

Медведев возбудился после интервью Зеленского и разродился очередной порцией оскорблений. Фото: kremlin.ru

Тема презрения всплыла, когда Зеленский пояснял Фридману, почему интервью состоялось не на русском, как предлагал знающий этот язык блогер, а на украинском при помощи переводчика. По словам президента Украины, Путин использует русский язык для обоснования того, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом". Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако "искренне презирает русский народ", глава которого Владимир Путин начал войну против Украины.

По мнению Медведева, Зеленский "нарушил правила стандартной политкорректности", сказав в интервью, что презирает российский народ. Он заявил, что, в свою очередь, "весь российский народ презирает" Зеленского.

"И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности", — угрозами закончил свой комментарий Медеведев.

Портал "Комментарии" напоминает, что Медведев, который с 2008 по 2012 годы занимал пост президента РФ, регулярно оскорбляет Зеленского и угрожает Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фридману также заявил, что российский правитель Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо и в современном мире выглядит, как мамонт, к тому же глухой, не обращающий внимания на слова и аргументы собеседников.