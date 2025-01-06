Зеленский назвал Путина вымершим существом

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Американский подкастер Лекс Фридман заявил, что его разговор с Зеленским распространится по сети и будет услышан в России, в том числе и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Зеленский подчеркнул, что Путин глух и ведет себя как мамонт.
Президент сравнил Путина с Маском, который недавно давал интервью Лексу Фридману. Как объясняет Зеленский, пока Илон Маск считает, как сэкономить на запуске ракет благодаря их возвращению, Путин "убивает ими людей" и рассказывает "об истории племени".
Мамонт – это вымерший род крупных млекопитающих семьи слоновых, живших в плейстоцене. Они были широко распространены по всей Северной Америке, Европе и Азии. Мамонты были одними из самых больших наземных животных в свое время, однако из-за влияния человека и климатических изменений окончательно вымерли 4 тысячи лет назад.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что названа одна из важнейших целей Путина на войне.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил Европу о кровавых планах России.
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