Зеленский назвал Путина вымершим существом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Американский подкастер Лекс Фридман заявил, что его разговор с Зеленским распространится по сети и будет услышан в России, в том числе и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Зеленский подчеркнул, что Путин глух и ведет себя как мамонт.

"Они сегодня закрыли Youtube у себя, вы знаете это? Он вообще глухой, даже если он с вами будет, даже если будет разговаривать, он, по сути своей, глухой человек. Вы понимаете, в чем разница?", — сказал Зеленский.

Президент сравнил Путина с Маском, который недавно давал интервью Лексу Фридману. Как объясняет Зеленский, пока Илон Маск считает, как сэкономить на запуске ракет благодаря их возвращению, Путин "убивает ими людей" и рассказывает "об истории племени".

"Представьте себе где Маск? Технологии, Марс, искусственный интеллект. А этот стоит с голой задницей и рассказывает о племенах. Вы понимаете, вам кажется, что вы берете интервью, вот этот, господин Такер, брал интервью. Всем кажется , что "ой, мы сейчас их подружим". К чему здесь подружим? Он другой. Он просто другой. Перед вами стоит мамонт", — сказал Зеленский о Путине.

Мамонт – это вымерший род крупных млекопитающих семьи слоновых, живших в плейстоцене. Они были широко распространены по всей Северной Америке, Европе и Азии. Мамонты были одними из самых больших наземных животных в свое время, однако из-за влияния человека и климатических изменений окончательно вымерли 4 тысячи лет назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что названа одна из важнейших целей Путина на войне.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил Европу о кровавых планах России.