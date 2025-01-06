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Зеленский назвал Путина вымершим существом

Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин ведет себя в современном мире, как вымерший мамонт.

сегодня, 08:42
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо.

Зеленский назвал Путина вымершим существом

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Американский подкастер Лекс Фридман заявил, что его разговор с Зеленским распространится по сети и будет услышан в России, в том числе и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Зеленский подчеркнул, что Путин глух и ведет себя как мамонт.

"Они сегодня закрыли Youtube у себя, вы знаете это? Он вообще глухой, даже если он с вами будет, даже если будет разговаривать, он, по сути своей, глухой человек. Вы понимаете, в чем разница?", — сказал Зеленский.

Президент сравнил Путина с Маском, который недавно давал интервью Лексу Фридману. Как объясняет Зеленский, пока Илон Маск считает, как сэкономить на запуске ракет благодаря их возвращению, Путин "убивает ими людей" и рассказывает "об истории племени".

"Представьте себе где Маск? Технологии, Марс, искусственный интеллект. А этот стоит с голой задницей и рассказывает о племенах. Вы понимаете, вам кажется, что вы берете интервью, вот этот, господин Такер, брал интервью. Всем кажется , что "ой, мы сейчас их подружим". К чему здесь подружим? Он другой. Он просто другой. Перед вами стоит мамонт", — сказал Зеленский о Путине.

Мамонт – это вымерший род крупных млекопитающих семьи слоновых, живших в плейстоцене. Они были широко распространены по всей Северной Америке, Европе и Азии. Мамонты были одними из самых больших наземных животных в свое время, однако из-за влияния человека и климатических изменений окончательно вымерли 4 тысячи лет назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что названа одна из важнейших целей Путина на войне.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предупредил Европу о кровавых планах России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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