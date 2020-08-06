Лукашенко утверждает, что он украинец

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что он украинец, поскольку его дед родился на хуторе Понурка Черниговской губернии, ныне Сумской области Украины. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

При этом на встречный вопрос Гордона, значит ли происхождение деда Лукашенко, что он тоже немножко украинец, белорусский лидер ответил решительно: "Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы".

Также Лукашенко добавил, что за свою жизнь, а особенно в молодости, часто бывал в Киеве и во Львове и всегда ощущал там теплоту и душевность.

Также президент сравнил Украину с Францией, но отметил, что чрезмерная демократия погубила европейское государство, буквально разорвала страну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси был готов приютить беглого экс-президента Виктора Януковича, когда тот был вынужден бежать из страны.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю, потому что я считал и считаю, что у вас произошел государственный переворот. Я не оцениваю сейчас: виноват, не виноват. Конечно, виноват. Но так нельзя", - честно сказал Александр Лукашенко в этом же интервью украинскому интервьюеру Дмитрию Гордону.







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