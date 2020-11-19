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Кто больше: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищении бюджета

Между бывшим и действующим президентами Украины началась серьезная ссора в соцсетях

сегодня, 08:20
Автор:

Кириєнко Анна

В своем уже традиционном обращении к гражданам в Фейсбуке Владимир Зеленский напомнил о штрафах, которые ожидают нарушителей карантина. Президент подчеркнул, что наказаны будут все, даже Петр Порошенко, которого глава государства завуалировано назвал владельцем фитнес-клуба "5-й элемент".

Кто больше: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищении бюджета

Фото: Украинская правда

Зеленский обвинил бывшего президента в хищении бюджета и спонсировании ботоферм, которые работают против действующей власти. Он посоветовал эти деньги сохранить для оплаты штрафа.


В ответ на видеообращение Владимира Зеленского, украинцы начали писать негативные комментарии и посоветовали следить за собой действующему президенту. Главе государства посоветовали сначала залатать дыру в госбюджете, не тратить деньги на Феофанию и обратить внимание на проблемы больниц.

Кто больше: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищении бюджета - фото 2
Петр Порошенко также не прошел стороной и деликатно назвал видеообращение агонией. Также в ответ на обвинения о хищении госбюджета, Порошенко назвал программу президента "Большое строительство" — большой кражей.
Экс-президенту в комментариях посоветовали "дать сдачи" и подать в суд за клевету.
Кто больше: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищении бюджета - фото 3
Напомним, что фитнес-клуб "5-й элемент", который принадлежит Петру Порошенко, работал и в карантин выходного дня. По требованию полицейских прекратить работу спортклуба, администрация не реагировала и сообщила, что клуб имеет законные основания работать. Как результат, правоохранители открыли уголовное производство и составили административный протокол.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что руководитель департамента Нацполиции лишился должности после скандала с нарушением карантина.







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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2689487204634972
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