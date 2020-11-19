Кто больше: Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищении бюджета

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Кириєнко Анна
В своем уже традиционном обращении к гражданам в Фейсбуке Владимир Зеленский напомнил о штрафах, которые ожидают нарушителей карантина. Президент подчеркнул, что наказаны будут все, даже Петр Порошенко, которого глава государства завуалировано назвал владельцем фитнес-клуба "5-й элемент".
Фото: Украинская правда
Зеленский обвинил бывшего президента в хищении бюджета и спонсировании ботоферм, которые работают против действующей власти. Он посоветовал эти деньги сохранить для оплаты штрафа.
В ответ на видеообращение Владимира Зеленского, украинцы начали писать негативные комментарии и посоветовали следить за собой действующему президенту. Главе государства посоветовали сначала залатать дыру в госбюджете, не тратить деньги на Феофанию и обратить внимание на проблемы больниц.
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