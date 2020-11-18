Глава департамента Нацполиции лишился должности после скандала с нарушением карантина

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Татьяна Веремеева
Министерство внутренних дел (МВД) уволило с должности
начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Ивана Наумова. Об этом сообщает "Украинская
правда" со ссылкой на слова заместителя директора департамента коммуникации МВД
Ярослав Тракало.
Иван Наумов. Фото: Bihus.Info
По словам Ярослава Тракало, в Нацполиции проводят
внутренние проверки после того, как в СМИ появилась информации о нарушениях со
стороны должностного лица. Речь идет о сюжете издания Bihus.Info, в котором
рассказывалось, что клуб отдыха сына Наумова работал во время действия "карантина
выходного дня".
Отметим, на фоне роста заболеваемости, власти предпринимают меры в виде карантинных ограничений, которые не всегда нравятся жителям нашей страны. Одним из последних стал карантин выходного дня, который правительство согласовало во время заседания на прошлой неделе. Его суть заключается в том, что на выходных в стране должны работать только продовольственные магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Но представители малого и среднего бизнеса категорически раскритиковали такое решение. Некоторые из них все же работали в выходные, но по итогу многие получили штрафы. Вчера Верховная Рада рассматривала постановление об отмене карантина выходного дня, но большинство депутатов решение не поддержали и скорее всего, оно будет действовать как минимум в ближайшие выходные.
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