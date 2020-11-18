kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

17802.08

ETH/USD

474.71

LTC/USD

73.74

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Глава департамента Нацполиции лишился должности после скандала с нарушением карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава департамента Нацполиции лишился должности после скандала с нарушением карантина

Руководитель департамента лишился должности из-за сына

сегодня, 19:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерство внутренних дел (МВД) уволило с должности начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины  Ивана Наумова. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова заместителя директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

Глава департамента Нацполиции лишился должности после скандала с нарушением карантина

Иван Наумов. Фото: Bihus.Info

По словам Ярослава Тракало, в Нацполиции проводят внутренние проверки после того, как в СМИ появилась информации о нарушениях со стороны должностного лица. Речь идет о сюжете издания Bihus.Info, в котором рассказывалось, что клуб отдыха сына Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".


Отметим, на фоне роста заболеваемости, власти предпринимают меры в виде карантинных ограничений, которые не всегда нравятся жителям нашей страны. Одним из последних  стал карантин выходного дня, который правительство согласовало во время заседания на прошлой неделе. Его суть заключается в том, что на выходных в стране должны работать только продовольственные магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Но представители малого и среднего бизнеса категорически раскритиковали такое решение. Некоторые из них все же работали в выходные, но по итогу многие получили штрафы. Вчера Верховная Рада рассматривала постановление об отмене карантина выходного дня, но большинство депутатов решение не поддержали и скорее всего, оно будет действовать как минимум в ближайшие выходные.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/18/7273985/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ