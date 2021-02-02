logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

35315.91

ETH/USD

1440.15

LTC/USD

141.23

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Кравчук рассказал о том, за что должен умереть Президент Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук рассказал о том, за что должен умереть Президент Украины

Он сказал, что Президент не может говорить иначе

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук поддержал действующего главу государства Владимира Зеленского после высказывания о том, что при его каденции в 2014 году, Россия никогда бы не захватила Крым. Об этом Кравчук заявил в комментарии "24 каналу".

Кравчук рассказал о том, за что должен умереть Президент Украины

Зеленский. Фото: 24 канал

По его словам, Зеленский не мог сказать иначе, и если будет такая необходимость, то президент должен умереть за свой народ. Кравчук отметил, что президент не говорит о развитии событий после этого, а говорит о том, что мы бы умерли, чтобы не допустить аннексии Крыма.

Также Кравчук подчеркнул, что слова Зеленского являются позицией главы государства, который чувствует ответственность перед народом и избирателями.

Первый президент сказал, что и сам неоднократно заявлял о своей готовности защищать Украину с оружием в руках. Он сказал, что тоже бы умер за Украину и будет стрелять каждого, кто придет на его порог.

В интервью программе "Axios", которая выходить на телеканале "HBO" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексия Крыма не случилась бы. Он отметил, что "все бы умерли", но не допустили на полуостров "зеленых человечков".

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. С июля 2020 года он возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ, заменив на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму. 

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватил здание Верховного Совета Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты. 16 марта был проведен "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней президент РФ Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, к чему приведет разоблачение Telegram-каналов, работающих на Россию.

Также читайте об исключении нардепа Дубинского из фракции "Слуга народа".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://novyny.24tv.ua/kravchuk-pidtrimav-slova-zelenskogo-shhodo-okupatsiyi-novini-dnya_n1529716
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ