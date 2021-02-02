Кравчук рассказал о том, за что должен умереть Президент Украины

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук поддержал действующего главу государства Владимира Зеленского после высказывания о том, что при его каденции в 2014 году, Россия никогда бы не захватила Крым. Об этом Кравчук заявил в комментарии "24 каналу".

Зеленский. Фото: 24 канал

По его словам, Зеленский не мог сказать иначе, и если будет такая необходимость, то президент должен умереть за свой народ. Кравчук отметил, что президент не говорит о развитии событий после этого, а говорит о том, что мы бы умерли, чтобы не допустить аннексии Крыма.

Также Кравчук подчеркнул, что слова Зеленского являются позицией главы государства, который чувствует ответственность перед народом и избирателями.

Первый президент сказал, что и сам неоднократно заявлял о своей готовности защищать Украину с оружием в руках. Он сказал, что тоже бы умер за Украину и будет стрелять каждого, кто придет на его порог.

В интервью программе "Axios", которая выходить на телеканале "HBO" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом в 2014 году, то аннексия Крыма не случилась бы. Он отметил, что "все бы умерли", но не допустили на полуостров "зеленых человечков".

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. С июля 2020 года он возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ, заменив на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватил здание Верховного Совета Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты. 16 марта был проведен "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней президент РФ Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

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