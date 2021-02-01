В Украине рассекретили Telegram-каналы, которые работали на Россию: к чему приведет скандальное разоблачение

Служба безопасности Украины (СБУ) предала огласке масштабную агентурную сеть. Речь идет о разведывательно-подрывной деятельности на заказ спецслужб Российской Федерации, которая велась через ряд популярных Telegram-каналов. Что стоит за этой операцией, почему всё произошло именно сейчас и к чему может привести – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Telegram-каналы и РФ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Ничего нового

Соучредитель ГО "Украинский Киберальянс" Андрей Баранович (Шон Таунсенд) подчеркивает: "То, что часть этик каналов занимает откровенно пророссийскую позицию ни для кого не секрет. Не нужно быть супер-агентом, чтобы это выяснить. Например, был большой проект на "Лиге" на эту тему. Почему ими занялись именно сейчас? Подобные вопросы нужно адресовать пресс-службе СБУ. К сожалению, Служба не любит комментировать свои успехи. И, что еще более странно, практически невозможно найти в прессе или в реестре судебных решений результаты их предыдущих громких побед".

По мнению эксперта, если СБУ говорит правду, то это действительно успех. Найти операторов анонимных каналов нелегко.

Комментируя слухи о возможном запрете Telegram в Украине (их сегодня активно разгоняют каналы, попавшие под прицел СБУ), Андрей Баранович отметил: "Запрет Telegram – вещь абсолютно нереальная. В России и Беларуси уже пробовали, у них не только не получилось, но уже сама попытка причинила колоссальный ущерб. Лучше даже не начинать".

При этом эксперт обратил внимание, что и "Резидент", и "Легитимный", названные СБУ частью масштабной агентурной сети, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации, продолжают работать.

Популярность Telegram в Украине

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что Telegram-каналы за последние полтора года превратились в Украине чуть ли не в основной источник информации. Особенно – политической, наряду с Фейсбуком.

"Прибавило популярности Telegram-каналами и то, что их можно создавать анонимно. Востребованность этого ресурса резко выросла, – отмечает политолог. – Анонимность позволяет не только продуцировать определенные месседжи, но и придает некий флер таинственности. Кто же ведет этот канал? Противники власти? Сторонники? Слухи здесь или реальные факты? Кто источник? Всё это привлекает. Притягивает. При этом Telegram-сфера стала важным компонентом формирования определенных точек зрения. Оттуда идут "сливы", слухи в обычнее медиа и обычную жизнь".

Алексей Якубин не исключает, что нынешний "Телеграмгейт", как его уже окрестили в соцсетях, имеет целью зачистить часть Telegram-каналов (имеющих аудиторию за 100 тыс. подписчиков), подмять под себя, переломить продуцируемую ими повестку дня.

"Вполне возможно, что всё происходящее – желание украинских властей усилить контроль за медиа. Заметьте, что в последнее время участились выпады со стороны президента, его окружения, что проблемы у нас в стране – из-за медиа. Мол, тут сплошные успехи, а пишут и показывают – не так. Та же "Большая стройка", позиционируемая как успех Зеленского и Ко, стала предметом разоблачительных статей в Telegram-каналах (в том числе, попавших в "черный список"). Пишут о коррупции, называют схемы, конкретные фамилии… Учитывая, что Telegram-каналы становятся важным инструментом влияния, просматривается желание со стороны украинской власти как минимум через такие скандалы выйти на то, чтобы пролоббировать какие-то ограничительные моменты", – говорит политолог.

При этом он напоминает, что Telegram – это платформа. И что в борьбе с ней даже российские власти отступили.

"Украинские власти уже боролись с некоторыми платформами. С тем же ВКонтакте, – напоминает Алексей Якубин. – Теперь цель, похоже – дискредитация хотя бы части Telegram-каналов. Насколько это сработает? Может дать обратный эффект. Нынешняя ситуация способна усилить влияние указанных Telegram-каналов, которые, кстати, продолжают работать и публиковать громкие разоблачения".

Напомним, Telegram-каналы сообщают о внутренних войнах в Офисе президента. Действительно ли они происходят и кто против кого может воевать? "Комментарии" узнали ответы.

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