Кортеж Зеленского попал в ДТП, – спикер президента

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом Сергей Никифоров написал у себя в Facebook.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Пресс-секретарь отметил, что кортеж президента в Киеве стукнулся с легковым автомобилем.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием. Просит людей в оккупации уже сейчас готовиться к возвращению в Украину, ведь Донецк, Луганск и Крым будут вскоре деоккупированы.
Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизационные мероприятия завершены на общей площади в 4000 кв километров. Приблизительно на таком же количестве территорий стабилизация продолжается. Речь, прежде всего, о Харьковской области, где ВСУ нанесли российским оккупантам одно из своих самых серьезных поражений почти за семь месяцев войны. При этом в Кремле уверяют, что не обсуждает общенациональную мобилизацию для усиления своих сил в Украине. Какие варианты остались у Путина, которого в последнее время осаждают звонками европейские лидеры? Как может ситуация развиваться дальше? "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости