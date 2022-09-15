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Кортеж Зеленского попал в ДТП, – спикер президента

Владимир Зеленский не пострадал

сегодня, 08:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом Сергей Никифоров написал у себя в Facebook.

Кортеж Зеленского попал в ДТП, – спикер президента

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Пресс-секретарь отметил, что кортеж президента в Киеве стукнулся с легковым автомобилем.

"Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", – отметил Никифоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием. Просит людей в оккупации уже сейчас готовиться к возвращению в Украину, ведь Донецк, Луганск и Крым будут вскоре деоккупированы.

Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизационные мероприятия завершены на общей площади в 4000 кв километров. Приблизительно на таком же количестве территорий стабилизация продолжается. Речь, прежде всего, о Харьковской области, где ВСУ нанесли российским оккупантам одно из своих самых серьезных поражений почти за семь месяцев войны. При этом в Кремле уверяют, что не обсуждает общенациональную мобилизацию для усиления своих сил в Украине. Какие варианты остались у Путина, которого в последнее время осаждают звонками европейские лидеры? Как может ситуация развиваться дальше? "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.



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Источник: https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid0duKD7qRCuLLfrz8D5hHEqDMoaRCecd5SgFrUkwJ42xF3HGrx8eyaKGsm5P48RK5ql
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