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Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием

Президент Украины обратился к украинцам в оккупации, предупредив, что нужно готовиться к освобождению

сегодня, 15:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что Крым и другие временно оккупированные территории Украины будут освобождены. Этот сигнал он послал всем жителям Украины, которые находятся на оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава государства сделал, посетив деоккупированный Изюм Харьковской области.

Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, Украина обязательно вернется на территории, которые сегодня контролирует враг. И здесь не имеет значения, что все эти 8 лет вливали в уши украинцев россияне, используя пропагандистское ТВ. Для Украины сегодня это не имеет значения, потому что правда на стороне Украины.

По словам президента, никто не может сегодня сказать, когда Украина вернётся на временно оккупированные территории, но это обязательно произойдёт, потому что это украинская земля.

Зеленский назвал трагедией то, что украинцы живут под оккупацией больше 8 лет и за это время российские оккупанты смогли повлиять на население, но Украина сегодня направляет им послание о том, что нужно готовиться к деоккупации.

Стоит отметить, что ранее Зеленский заявил, реагируя на освобождение Харьковской области, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более понятным и Украина точно не остановится.

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