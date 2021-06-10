Комитет ВР поддержал законопроект о коренных народах Украины

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Наталья Некрасова
Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам гуманитарной и информационной политики без замечаний и обсуждений решил поддержать и рекомендует нардепам проголосовать за основу и в целом за законопроект №5506 о коренных народах Украины. Такое решение приняли на заседании комитета 9 июня, сообщают "Комментарии".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Инициатором проекта закона №5506 о коренных народах Украины является президент Владимир Зеленский. Документ зарегистрирован в парламенте 18 мая и определен главой государства как неотложный.
Главным комитетом по обработке законопроекта №5506 является Комитет ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Кроме этого комитета обработать документ должны еще 10 парламентских комитетов.
В Офисе президента считают, что этот закон "будет способствовать также и международно-правовому признанию статуса коренных народов Украины". Документом предлагается установить на законодательном уровне, что коренными народами Украины являются крымские татары, крымчаки и караимы.
На такие законодательные инициативы бурно отреагировали в России. Высказался по этому поводу в интервью российским СМИ и лидер Кремля Владимир Путин, а в Госдуме РФ решили обратиться к европейским институция относительно политики Украины.
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