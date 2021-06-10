Комитет ВР поддержал законопроект о коренных народах Украины

Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам гуманитарной и информационной политики без замечаний и обсуждений решил поддержать и рекомендует нардепам проголосовать за основу и в целом за законопроект №5506 о коренных народах Украины. Такое решение приняли на заседании комитета 9 июня, сообщают "Комментарии".



Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Инициатором проекта закона №5506 о коренных народах Украины является президент Владимир Зеленский. Документ зарегистрирован в парламенте 18 мая и определен главой государства как неотложный.

Главным комитетом по обработке законопроекта №5506 является Комитет ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Кроме этого комитета обработать документ должны еще 10 парламентских комитетов.

"В связи с временной оккупацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и постоянными нарушениями Российской Федерацией основных прав и свобод граждан Украины, в частности коренных народов, проживающих на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, чрезвычайное значение приобретает признание Украиной статуса коренных народов, которые сформировались на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Офисе президента считают, что этот закон "будет способствовать также и международно-правовому признанию статуса коренных народов Украины". Документом предлагается установить на законодательном уровне, что коренными народами Украины являются крымские татары, крымчаки и караимы.

На такие законодательные инициативы бурно отреагировали в России. Высказался по этому поводу в интервью российским СМИ и лидер Кремля Владимир Путин, а в Госдуме РФ решили обратиться к европейским институция относительно политики Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!