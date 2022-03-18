Когда можно вернуться домой: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны

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Карина Ожерельева
Активная фаза войны завершится через две-три недели. И уже в апреле эвакуированные из столицы киевляне смогут вернуться домой. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода".
Алексей Арестович - фото из открытых источников
По словам Арестовича, активная фаза войны почти закончилась под Киевом, Сумами, Харьковом и Черниговом.
Как сообщали ранее "Комментарии", пропагандисты России распространяют в сети фейк по Вооруженным силам Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, пишущих "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств. Командование Сухопутных войск сообщает, что эта информация не соответствует действительности.
Также "Комментарии" писали, что представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, принимающих переселенцев. Сейчас перед Украиной встала проблема регистрации выехавших или эвакуированных из других областей внутренне перемещенных граждан.
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