Когда можно вернуться домой: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны

Активная фаза войны завершится через две-три недели. И уже в апреле эвакуированные из столицы киевляне смогут вернуться домой. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода".

Алексей Арестович - фото из открытых источников

По словам Арестовича, активная фаза войны почти закончилась под Киевом, Сумами, Харьковом и Черниговом.

"Даже если они где-то нашкребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно, все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще продлится. Я думаю, что середина апреля, конец апреля – выехавшие киевляне смогут возвращаться домой", — заявил Арестович в интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", пропагандисты России распространяют в сети фейк по Вооруженным силам Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, пишущих "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств. Командование Сухопутных войск сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

Также "Комментарии" писали, что представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, принимающих переселенцев. Сейчас перед Украиной встала проблема регистрации выехавших или эвакуированных из других областей внутренне перемещенных граждан.

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