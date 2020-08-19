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Казус в Сети: депутат "переоделся" в костюм Порошенко (фото)

Практически идентичные фото Порошенко и Лысенко, за исключением лиц, заметили пользователи Facebook

сегодня, 14:18
Автор:

Елена Волкова

В Сети произошел фотошоп-конфуз: депутат облсовета Сум от ВО “Батькивщина” Виктор Лысенко для своего фото использовал “тело” пятого президента Украины Петра Порошенко. Практически идентичные фото, за исключением лиц, заметили пользователи Facebook, пишет “Главком”.


Казус в Сети: депутат "переоделся" в костюм Порошенко (фото)

На фото Лысенко и Порошенко действительно видно, что политики одеты одинаково, даже заломы на пиджаке и рубашке идентичны. Единственное отличие - отсутствие на пиджаке на фото Лысенко значка с тризубом, который, вероятно, убрали с помощью фоторедактора.

Отметим, что данное фото президента Порошенко является официальным и даже используется в “Википедии”. Если же в Google открыть фотографию Лысенко, вместо этого поисковик выдает снимок Порошенко. Но это не помешало политику использовать данное фото в своей предвыборной кампании.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Давид Жвания (экс-нардеп, бывший соратник Петра Порошенко) заявил, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды. Якобы он (Жвания) вместе с главой нашего МИД (Климкиным) участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии "для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза". Эксперты оценили для “Комментариев” эти "откровения" и рассказали, почему они появились именно сейчас.


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