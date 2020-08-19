Казус в Сети: депутат "переоделся" в костюм Порошенко (фото)

В Сети произошел фотошоп-конфуз: депутат облсовета Сум от ВО “Батькивщина” Виктор Лысенко для своего фото использовал “тело” пятого президента Украины Петра Порошенко. Практически идентичные фото, за исключением лиц, заметили пользователи Facebook, пишет “Главком”.





На фото Лысенко и Порошенко действительно видно, что политики одеты одинаково, даже заломы на пиджаке и рубашке идентичны. Единственное отличие - отсутствие на пиджаке на фото Лысенко значка с тризубом, который, вероятно, убрали с помощью фоторедактора.

Отметим, что данное фото президента Порошенко является официальным и даже используется в “Википедии”. Если же в Google открыть фотографию Лысенко, вместо этого поисковик выдает снимок Порошенко. Но это не помешало политику использовать данное фото в своей предвыборной кампании.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Давид Жвания (экс-нардеп, бывший соратник Петра Порошенко) заявил, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды. Якобы он (Жвания) вместе с главой нашего МИД (Климкиным) участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии "для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза". Эксперты оценили для “Комментариев” эти "откровения" и рассказали, почему они появились именно сейчас.





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