Какие законы не смог подписать Зеленский за два с половиной года своей каденции

Прошло два с половиной года с начала каденции Президента Украины Владимира Зеленского. За этот период Верховная Рада подписала и приняла многие законы. Однако есть куча принятых парламентом нормативных актов, которая "зависла" в Офисе Президента. Все они отмечены пометкой "Закон направлены на подпись Президенту", а судьба и статус неизвестны. Сайт sud.ua как раз рассказывает о таких нормативных актах.

Владимир Зеленский - фото Reuters

1. Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины

Этот нормативный акт был принят 06.12.2019, однако он еще не подписан Зеленским и не возвращен в Верховную Раду.

Его целью было внести изменения в многочисленные законодательные акты Украины относительно прохождения и особенности государственной службы, урегулирования правового статуса государственных служащих, полномочий руководителей государственной службы, исключение института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами, что в соответствии с нормами Закона Украины "О государственной службе" исключено как субъективный фактор и инструмент воздействия.

2. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" по обеспечению надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины"

Настоящий нормативный акт был принят 02.09.2020 и направлен на подпись Президенту. Из Офиса Президента за его подписью закон так и не вернулся.

Закон предлагалось привлекать для обеспечения работы временных следственных и специальных комиссий командированных работников государственных органов или специалистов, с которыми заключается гражданско-правовой договор.

3. Закон Украины "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" об определении территориальной подсудности судебных дел, подсудимых расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам и подследственности уголовных правонарушений, совершаемых на временно оккупированной территории.

Этот закон был принят 02.12.2020, но глава государства его до сих пор не подписал.

Им вносились изменения в статью 12 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" по определению подсудности дел местным общим, административным и хозяйственным судам, расположенным на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

4. Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по опубликованию решений Верховной Рады Украины".

Верховная Рада приняла закон 16.12.2020 года. Уже два дня спустя, 18.12.2020, его отправили на подпись Президента. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Проект закона предусматривал, что с 1 января 2021 официальное опубликование решений Верховной Рады Украины должно осуществляться только в газете "Голос Украины". Ведомости Верховной Рады из списка изданий, в которых публикуются решения парламента, исключались.

5. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" о возобновлении единого порядка исчисления созывов".

Законом от 28.01.2021 года предлагалось внести изменения в статьи 1, 2 и 4 "Заключительные положения" Закона Украины "О порядке вычисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" и установить требования о возобновлении единого порядка исчисления созывов всех представительных органов местного самоуправления ( советов) в Украине.

Проблемным моментом, который решался этим законом, стал отход от единой нумерации созывов местных советов, наблюдавшийся в период 2009-2011 годов и связанный с Решением Конституционного Суда Украины от 4 июня 2009 № 13-рп/2009 по делу по конституционной подачи относительно официального толкования положений частей первой, второй статьи 141 Конституции Украины, которым положения статьи 2 Закона Украины "О порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" от 24 июня 2004 № 1866-IV было признано неконституционным и утратило силу.

6. Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ужесточении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов".

Законом от 02.02.2021 года увеличивались санкции в статье 171 Уголовного кодекса Украины, а также излагалась в новой редакции часть четвертая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту или членам е, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы сроком от семи до четырнадцати лет .

Его тоже не подписали. 17.12.2021 в Раду внесли проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании защиты журналистской деятельности" № 6443.

7. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной полиции" (относительно командировки полицейских в органы государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и присвоения специальных званий командированным (прикомандованным) полицейским)".

Нардеп Александр Бакумов потребовал от комитета обратиться к Президенту с просьбой предоставить разъяснение о том, на какой стадии этот закон и почему он не подписан и не ветирован. По его словам, все предыдущие устные обращения в Офис Президента не принесли результатов.

Наконец, 03.12.2021 года Верховная Рада направила Президенту депутатский запрос о судьбе принятого закона.

Законом устранена терминологическая неточность в тексте Закона, депутаты заменили слова "высшее учебное заведение" и "учебное заведение" словами "учреждение высшего образования".

Уточнена процедура присвоения специальных званий полицейским, которые отправлены в высшее образование со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Были введены нормы утверждения Президентом Украины перечня должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, учреждениях и организациях и предельных специальных званий на этих должностях.

8. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

По закону депутаты проголосовали во втором чтении 20.05.2021. Неизвестно, что именно в нем не устроило Президента, но он до сих пор не подписан.

Справедливости ради необходимо отметить, что и Верховная Рада тоже рассмотрела не все законы, которые вернулись из Офиса Президента с предложениями руководителя государства (были заветованы), из них 1 – в 2019 году, 2 – в 2020, и 3 – в 2021 году.

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